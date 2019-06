Lukijalta: Verotuloja voisi etsiä aivan uusista tulolähteistä

Taas soitetaan vanhaa vinyyliä, mitä tulee menojen rahoittamiseen. Alkoholi ja tupakkaverotusta nostetaan. On selvää, että näitä pitää nostaa.

Missä on ne poliitikot, jotka aloittaisivat Suomessa uusien tulolähteiden perustamisen? Jopa Tukholmassa on käytössä yksityisautoilijoiden ruuhkamaksut. Kruunuissa laskettu tuotto on ollut runsas valtiolle. Samoin moottoriteiden käyttömaksut odottavat ottajaansa. Useimmissa EU -maissa nämä ovat arkipäivää, sadat miljoonat valuvat kaivoon.

Eikä kaivosveroja saada aikaan 10-20 vuodessa. Mikä yhtiö vain voi tulla Suomeen, ja kaivaa meiltä kalliita metalleja maksamatta metalleista veroa. Muissa maissa tätä ei sallita. Kaivosverosta saatavia varoja tarvitaan kaivosten lopettamisen tai kaivostoiminnan keskeyttämisen ympäristöhaittojen korjaamiseen.

Pikavippifirmojen toimintaa ei lopeteta lailla, vaikka ne aiheuttavat sosiaalitoimellemme miljoonien menot vuosittain ylivelkaantuneiden hoidon takia. Roskasakkoja ei Ruotsin mallin mukaan saada aikaan, vaikka roskalappuliisat keräisivät makean summan valtion kassaan.

Vuodesta toiseen hallitukset ovat laiskoja uusien tulolähteiden käynnistämisessä, vaikka näitä hankitaan muissa EU-maissa kansalaisten verotaakan helpottamiseksi ja kansalaisten tuloerojen korjaamiseksi.

Pertti Mela, Lappeenranta