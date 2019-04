Lukijalta: Euroopan pitää ryhdistäytyä

EU on yhtä aikaa arvoyhteisö, taloudellinen ja turvallisuusyhteisö, mutta sen tulisi olla enemmän myös sosiaalinen yhteisö. Työttömyys, koulutuksen ja terveydenhuollon puutteet aiheuttavat toivottomuutta ja ovat vihan kasvualusta.

Brexit eli Iso-Britannian ero opettaa muulle Euroopalle kantapään kautta sen, että EU:n on oltava inhimillisempi ja kansalaisten kritiikkiä on kuunneltava. EU:n on tulevaisuudessa entistä vahvemmin ehkäistävä ihmisten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. EU:n päätehtävä ei ole pankkien ja suuryritysten omistajien varojen turvaaminen. Pääpaino on jatkossa oltava, että edistämme demokraattista kansanvaltaista ja ihmisten Eurooppaa. Toivon, että Suomessa suunnataan keskustelua Euroopan Unionin korjaamiseen, ei siitä eroamiseen.

Euroopan pitää myös ryhdistäytyä. EU ei ole onnistunut edesauttamaan rauhaa ja vakautta lähialueilleen. Samalla, kun EU-maiden keskinäistä avun antamista ja saamista parannetaan, tulee Euroopan toimia sen puolesta, että Välimeren toisella puolella hallitukset luopuvat omien kansalaistensa sortamisesta ja opposition tukahduttamisesta

sekä ympäristön tuhoamisesta.

Aseiden myynti sota-alueille on lopetettava. On laitettava rauha tärkeämmäksi kuin raha. Tällöin ihmiset voivat elää rauhassa omissa maissaan. Puhtaan juomaveden ja kasteluveden turvaaminen Afrikassa ja Lähi-idässä lisää Euroopan turvallisuutta ja vähentää ilmastopakolaisuutta.

Satu Taavitsainen

eurovaaliehdokas (sd.)

Mikkeli