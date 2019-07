Lukijalta: Pojat saavat turhia ADHD-diagnooseja

Erästä lastenpsykiatrian tutkimusta johtanut professori Andre Sourander Turun yliopistosta toteaa, että ADHD-diagnooseissa on suuri ero sen mukaan, milloin lapsi on syntynyt. Loppuvuodesta syntyneillä on suuri riski saada tarkkaavaisuus- ja muita häiriöitä, jos verrataan alkuvuodesta syntyneisiin. Tähän viittaavat useat tutkimukset. On selvää, että nuorena aivot kehittivät vuodessa paljon.

Koska nuorena saatu diagnoosi voi olla laahuksena myöhemmälle elämälle, tulisi selvittää se, voidaanko koulun aloittaminen uudistaa sellaiseksi, että sinne lähteminen porrastetaan ainakin kahteen erään esimerkiksi alkuvuodesta kesäkuuhun syntyneisiin ja toinen erä heinä—joulukuussa syntyneisiin. Olen itse syntynyt marraskuussa ja mitä kansakoulun sen ajan opetukseen tuli, koin että jo alussa tipahdin kärryiltä. Mitään ADHD-diagnooseja ei silloin tunnettu eikä tehty, mutta opetus tapauskohtaisesti kyllä kaadettiin perille, jos ei muilla keinoin niin selkäsaunalla. Ei ollut sekään hyvä metodi, mutta toisaalta ”Itseoppinut on ainoa oppinut, muut ovat opetettuja”, sanoo Erno Paasilinna.

Eihän ole mitään rotia siinä, että lapsi joutuu opetukseen, jota ei ymmärrä, kun kognitiivinen kapasiteetti ei vielä riitä. Usealla lapsella, varsikin pojalla, diagnoosin sijasta kyse on vain siitä, että kaveri ei vielä ole kehittynyt. Jos ei pärjää opetuksessa, alkaa lapsi pelleillä, jotta ei tulisi osaavien silmissä häpäistyksi. Joulukuussa syntyneillä pojilla on jo huomattavasti suurempi riski syrjäytyä kuin tammikuussa vuoden alussa syntyneillä.

Pahalta tuntuu, kun turhaan saanutta diagnoosia hoidetaan stimulanteilla, joka joskus kuitenkin joudutaan lopettamaan. Se tietää taas uusia ongelmia, mielialan vaihteluja ja raivokohtauksia, jota aletaan lääkitsemään uudella lääkkeellä.

Oikein tehty diagnoosi on toki helpotus, koska siten voidaan käynnistää aputoimet. Mutta väärin annettu diagnoosi vaikuttaa kielteisesti paitsi yhteiskunnassa pärjäämiseen niin myös itsetuntoon sekä minäkuvaan ja ennen muuta opiskelumotivaatioon, kun ei saa oppimisesta onnistumisen kokemuksia.

Markus Malmi,

Lappeenranta