Lukijalta: Ankkuroi kalaverkot oikein—Ankkuroimalla vain merkkilippu ja viemällä merkkilipusta naru verkon yläpaulaan verkosta tulee kevyt ja norppa jaksaa helposti nostaa sen pintaan

Aluksi oikaisu Luontoliiton 8 minuuttia -ohjelmassa esitettyyn väitteeseen, että vanhan-ajan pumpuliverkot olisivat olleet turvallisia norpille. Pumpuliverkot ovat yhtä vaarallisia kuin nykyiset verkot. Hävitimme appiukon pyydykset 90-luvulla. Ne olivat edelleen tarpeeksi lujatekoisia vangitsemaan norpan. Niillähän pyydystettiin norppia, kalarosvoa ja riistaeläintä.

Norpan tappamisesta jopa maksettiin. Vuosina 1870 –1949 lähes 800 tapporahaa on rekisteröity. Kalastajat ja metsästäjä hakivat1950-luvulla norpan rauhoittamista, jotta arvokas riistaeläin toipuisi metsästettäväksi. Luontoliitto ei korvaansa asiassa lotkauttanut.

Sitten otsikon asiaan. Kalastuskirjat ohjeistavat siten, että verkot ankkuroidaan suoraan ankkuriin ja ankkurista tuodaan naru merkkilippuun. Jos norppa sotkeutuu verkkoon se ei jaksa repiä ankkuria ylös ja edessä on hidas kuolema. Parempi tyyli on ankkuroida vain merkkilippu ja viedä merkkilipusta naru verkon yläpaulaan. Verkko on kevyt ja norppa helposti nostaa sen pintaan ja pääsee hengittämään.

Kun vielä määrättäisiin, että norppa-alueilla hyväksytään vain alle 0,15 vahvuiset verkot, on norpan elämä jo koko lailla turvattu verkkokuolemalta. Käytän jopa 0,12 mm liinavahvuutta. Ohutlankaiset verkot pyytävätkin paremmin.

Ideaa en ole onneksi tarvinnut testata norpalla, mutta muutaman kerran vesilinnuilla. Isokoskelo esimerkiksi sukelsi syvällä olleeseen verkkoon ja toi sen pintaan. Irrottaminen oli sitten oma haaste, sen verran ärhäkkä lintu oli.

Verkkoja ei myöskään saa sitoa suoraan jadaksi. Naru yläpaulasta merkkipalloon ja narulla alas seuraavaan verkkoon. Verkkojadan näkyvyyskin paranee.

Kokemuksesta tiedän, että näin ankkuroidut verkot paitsi pyytävät hyvin, mutta tuulessa siirtyvät sivusuunnassa. Verkko voi tarttua pohjan rojuun ja nostettaessa revetä. Valtiovalta voisi korvata verkkomääräysten vuoksi kalastajille vahingon jotenkin, esimerkiksi kalastuksenhoitomaksun poistamisella.

Kiitos vielä maakuntajohtaja Matti Viialaiselle hienosta ja kalastajia sekä norppaa kunnioittavasta asiallisesta kirjoituksesta Etelä-Saimaassa. Molempia osapuolia kuunnellen rakentuu parempi tulevaisuus rakkaalle järvellemme.

Taisto Pitkänen, Taipalsaari