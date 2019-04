Lukijalta: Keskustan lähellä oleva lentokenttä on hyvä markkinointivaltti

Lappeenrannan lentokenttä sijaitsee ainutlaatuisella paikalla lähes ydinkeskustan tuntumassa. Kiitotien 2,5 kilometrin pituudella siltä voi operoida suuretkin kansainväliset matkustajakoneet. Näitä city-kenttiä ei ole maailmassakaan montaa eikä Suomessa nimettynä vielä yhtäkään.

Lentomaailmassakin sana city antaa heti merkityksen olla lähellä jotain keskustaa. Airport sanan tunnistavat varmaan kaikki, mutta paikkana sana Lappeenranta ei kerro ulkomaalaisille juuri mitään ja on vaikeahko lausua. Yleinen käsitys kenttien sijanneista on usein kymmenien kilometrien päässä keskustoista. Miksi emme hyödyntäisi markkinoinnissa ja esitteissä tätä etua? Se jää mieleen ja kerran käynyt muistaa heti että sehän on se Suomen city-kenttä ja sieltähän voi kävellä keskustaan. Lisäksi sillä voi olla hyvinkin positiivinen vaikutus liikelentojen ynnä muiden tahojen tarpeisiin matkustamisessa Venäjälle, kun olemme näin lähellä rajaa ja Allegron junayhteydet toimivat sinne hienosti.

Virallisiin ilmailukarttoihin ynnä muihin. AIP:n tiedotteisiin tällä ei olisi vaikutusta, vaan kaikki kentän ICAO:n tunnukset (EFLP) säilyisivät ennallaan.

Toivoisin, että nimi ehdotukseni saa myös Lentokenttäsäätiön ja osakeyhtiön hallituksen henkilöitä tarttumaan ajatukseen ja toteuttamaan sen käytännössä. Ehdotus saa kaikilta paikallisilta ilmailualan toimijoilta ja harrastajilta suurta kannatusta, eikä siitä aiheudu mitään ylimääräisiä kustannuksia, kun markkinointiin ja esillä näkymiseen on muutoinkin panostettava jotain.

Mielestäni kaikki kenttämme toimintaa parantavat asiat kannattaa ottaa huomioon jotta Lappeenrannan kenttä saadaan uuteen nousuun ja vieläpä omilla siivillään.

Ilari Vilmari, Lappeenranta