Lukijalta: Terveet metsät ovat kilpailukykyisen metsäsektorin kivijalka

Tänä vuonna vietetään YK:n kansainvälistä kasvinterveysvuotta. Kasvinterveys on suomalaiselle metsäteollisuudelle tärkeä asia, sillä elinvoimaiset ja hyvin kasvavat metsät luovat perustan kilpailukykyiselle toiminnalle.

Kasvinterveys liitetään usein EU:n ulkopuolisten tuhoojien luomaan uhkaan. Sitä varten meillä on EU:n kasvinterveyslainsäädäntö. Esimerkiksi havupuutavaran tuonti Venäjältä edellyttää EU-vaatimusten täyttymistä tuhoojien leviämisen estämiseksi.

Kotoisista lajeistamme kaarnakuoriaiset ja pistiäiset sekä juurikääpä aiheuttavat merkittäviä kasvu- ja laatutappiota. Tuuli- ja lumituhoja seuraa usein hyönteisten aiheuttama seuraustuho.

Viime vuonna kaarnakuoriaiset ja tulipalot aiheuttivat laajoja tuhoja ympäri maailmaa. Venäjällä, Australiassa ja Brasiliassa riehuivat metsäpalot, ja Keski-Euroopassa kirjanpainaja niitti tuhoa. Ruotsissa kirjanpainaja tuhosi kuusipuuta lähes 10 miljoonaa kuutiometriä.

Suomessa olemme toistaiseksi välttyneeltä pahoilta tuhoilta. Viileä ilmastomme on ollut oiva apu. Toinen tärkeä tekijä on arjen metsätalous. Kaikki lähtee terveistä siemenistä. Jalostettu siemen aloittaa kasvun terhakkaasti ja on sopeutunut muuttuviin olosuhteisiin. Ajallaan tehty taimikonhoito puskee puuston järeytymään, mikä parantaa myöhemmin lumi- ja tuulituhojen sietoa. Harvennushakkuut vähentävät palokuormaa.

Juurikäävän torjunta kantoja käsittelemällä tulee ajankohtaiseksi havupuiden harvennus- ja päätehakkuissa. Kerran metsään levitessään sienestä ei pääse eroon puulajia vaihtamatta.

Kuusikoiden käsittely ajallaan on tärkeää, sillä kirjanpainajat iskevät usein vanhoihin ja heikentyneisiin puihin. Myrskyn ja lumen katkomat puut ovat myös otollisia lisääntymispaikkoja, samoin puutavarapinot. Kansallisessa metsätuholaissa on selkeät rajat tuoreen puutavaran ja vahingoittuneiden puiden poisviennille. Jo kuollutta puuta tai lahopuuta velvoite ei koske.

Metsien terveydestä huolehtiminen ei kuitenkaan koske vain metsäsektoria. Se koskee ihan jokaista meistä.

Metsäjohtaja

Metsäteollisuus ry