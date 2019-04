Lukijalta: Lääkärikopteritappiossa on turhanmakuista puhua oikeusasiamiehelle valittamisesta

Suurin odotuksin viritetty hanke lääkärihelikopterin saamiseksi Lappeenrantaan päättyi mahalaskuun. Tappio oli katkera, mutta se on syytä niellä. Turha on märehtiä menneitä, helikopterista kisaavat paikkakunnat olivat tasaväkiset, tällä kertaa ei omat perustelut riittäneet. Ilmeisesti on uskomista kouvolalaisen kansanedustajaan Markku Pakkaseen (kesk.), että Utti voitti selvin luvuin ja perustein.

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) kertoi olevansa ikävästä päätöksestä niin suivaantunut, että henki ja ääni hädin tuskin kulkevat. Olisi ollut syytä pitää kovaa melua jo silloin, kun onni oli vielä käsissä. Nyt on turhanmakuista puhua oikeusasiamiehelle valittamisesta. Kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) puolestaan kertoi asiaan viitaten olevansa pettynyt oman puolueensa perhe- ja peruspalveluministeriin. Kaikessa muussa on siis vika, paitsi oman alueen edunvalvonnassa.

Tehdään millainen sopimus hyvänsä, on arvot ja tosiasiat aina ristiriidassa. Koskaan ei saada asioita niin hyväksi ettei joku olisi pettynyt, kaikkea ei voi saada. Jos oikein katkeraksi mielen vetää, ja helikopteria tulee ikävä, menkää arvoisat tappion kokeneet avointen ovien päivänä ilmailumuseoon, jossa on ikään kuin Lappeenrannan oma Mi -venäläisvalmisteinen kuljetuskopteri.

Siellä voi pää painuksissa itsesäälin ikeessä itkien todeta, että onni suosi Kouvolaa. Lappeenrannan kohtalona oli jäädä toiseksi ja sekin on periaatteessa hyvä sija.

Markus Malmi, Lappeenranta