Lukijalta: Taloyhtiöiden laskutukseen selvät säännöt

Kilpailu- ja kuluttajavirasto julkaisi viime viikolla selvityksen, jonka mukaan isännöintialalla on toiminut pitkään hintakartelli. Tämän tarkoituksena on ollut kohottaa isännöintipalvelujen hintoja.

Palaneen käryä saattoi haistaa jo Kiinteistöliiton aiemmasta kyselystä, mistä selvisi, että isännöintifirmojen laskuttamat kiinteät korvaukset ovat pysyneet kurissa, mutta erillishintoja on hilattu ylöspäin.

Hintojen alati tapahtuvan nousun olimme taloyhtiön hallituksessa huomanneet: hintoja on hilannut ylöspäin myös huoltofirma. Päätä pudistettavia ällistyksiä aiheuttaa sekin, mikä loppujen lopuksi kuuluu kiinteään sopimukseen ja mikä erillisveloitukseen.

Kuukausiveloituksessa saattaa olla jotain sellaista, mitä enää ei lainkaan tarvita, toisaalta siitä voi puuttua jotain olennaista.

Kiinteään sopimukseen kuuluva työ on hyvinkin saatettu muuttaa erillisesti laskutettavaksi. Tällainen antaa mahdollisuuden mielivaltaisiin ellei peräti perusteettomiin laskutuksiin. Taloyhtiön hallitus ei saata oivaltaa jonkin kartellin olemassaoloa, joten tarkkana ollut virasto ansaitsee tunnustuksen.

Taloyhtiöiden hallituksissa on niin sanottua tavallista porukkaa, eivätkä he voi tietää kaikkea hallintoon ja kunnossapitoon liittyvästä hintojen kikkailuista. Isännöintiin on voitava luottaa.

Telkkarissa uutisoitiin, että isännöinnin kilpailutusta kannattaa nyt harkita. Suin päin ei mielestäni sitä kannata tehdä, jos nykyisen isännöitsijän kanssa homma toimii. Siinä käy äkkiä niin, että saat edullisemman kuukausitarjouksen, mutta vastassa on kahta kauheammin erillislaskutettavia kohtia ja vielä päälle päätteeksi vastaan saa sellaiset ihmiset, joiden kanssa ei tule toimeen.

Suomalainen asunto-osakeyhtiö on sinänsä erinomainen tapa hallinnoida omistusasuntoja. Tuskin on parempaa vaihtoehtoa yhtiömuotoiselle omistusasumiselle. Olen nähnyt, miten itänaapurissa kerrostalon kunnossapidosta huolehditaan. Jos katto vuotaa, on se ylimmän kerroksen asukkaan murhe, porraskäytävän kunnosta ei näyttänyt vastaavan kukaan.

Laskutukseen vaaditaan läpinäkyvyyttä. Taloyhtiön tulot ovat osakkaiden menoja: nousevien hintojen maksajina ovat taloyhtiöiden asukkaat. Kartellin paljastuminen karsikoot moraaliset hoipertelijat.

Markus Malmi

Lappeenranta