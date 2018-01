Lukijalta: Julkisesti imettävät tarvitsevat tukea

Ystäväni kertoi olleensa muutaman kuukauden ikäisen vauvansa kanssa ostoksilla, kun hänelle iski kova nälkä. Hän päätti käydä syömässä lappeenrantalaisessa hampurilaisravintolassa. Myös vauvalle tuli nälkä, joten ystäväni, niin huomaamattomasti kuin mahdollista, ryhtyi imettämään. Ei kulunut kauaa, kun naapuripöydästä noin parikymppinen nainen totesi kovaan ääneen kiroillen, että häneltä meni nyt ruokahalu täysin! Nainen jatkoi mesoamista, kuinka oksettavaa näky imettävä ystäväni oli. Ystäväni rupesi itkemään. Ostospäivä sai surkean lopun. Ystäväni kertoi, että tämän tapauksen jälkeen hän ei ole rohjennut imettää missään enää julkisesti.



On käsittämätöntä, että tuoretta äitiä voidaan kohdella näin? Miksi pitää katsoa, jos imetys tuntuu vastenmieliseltä? Ihmettelen kyllä, miten pienen vauvan ruokailun näkeminen voi olla kuvottavaa. Olen kuullut argumentteja, että äiti voisi mielummin imettää myöhemmin eikä julkisessa tilassa. Pieni vauva tarvitsee ruokaa juuri sillä hetkellä, kun hän sitä haluaa. Vauvan ei pidä joutua odottamaan nälkäisenä jonkun toisen asenneongelman takia. On myös tasa-arvoasia, että äidit saavat liikkua vapaasti pikkuvauva-aikana, eikä pysyä kotona neljänseinän sisällä imettämässä.



Imetyksen hyödyt sekä vauvalle ja äidille ovat kiistattomasti suuret; astmaa, atopiaa, I- ja II- tyypin diabetestä on imetetyillä vähemmän, kuin korvikeruokituilla lapsilla. Imetys ehkäisee ylipainoa ja kätkytkuoleman riskiä. Lapsi hyötyy äidinmaidosta valtavasti, eikä terveyshyödyt rajoitu vain vauvaan, myös äiti hyötyy. Imettäneillä äideillä on pienempi riski sairastua rintasyöpään, munasarjasyöpään, sydän- ja verisuonitauteihin, sekä aikuistyypin diabetekseen. Imetys on vaivattomampaa, ekologisempaa, maito ei pääse loppumaan ja se kulkee kätevästi aina mukana. Vauvalle imetys tarjoaa ruoan lisäksi, lohtua läheisyyttä ja rakkautta, sekä imetys auttaa vauvaa turvallisesti myös nukahtamaan.



Kaikki äidit eivät halua tai pysty imettämään, mutta ne, ketkä imettävät lastaan, ansaitsevat kaiken tuen. Rinnat ovat naisella olemassa imetystä varten. Imetykseen tulisi suhtautua luonnollisena, kauniina asiana, mitä se on. Valitettavasti on vielä ihmisiä, jotka käyttäytyvät törkeästi, mikä osoittaa sen, että tarvitsemme konkreettisia tekoja imetyksen tukemiseksi myös täällä Lappeenrannassa. Kiitos kaikille niille lappeenrantalaisille yrityksille, jotka ovat liimanneet Suomen Kätilöliitto ry:n & Imetyksen tuki ry:n tarran ovelleen ilmaisuksi imetysmyönteisyydestä. Tarrassa lukee: Täällä voit imettää. Toivon näkeväni näitä sinivalkoisia tarroja vielä lisää!



Linda Brandt-Ahde, kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta