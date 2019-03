Lukijalta: Mainoslehtisiä tulee liikaa

Ilmastotalkoot eivät ilmeisesti kuulu mainoslehtisten teettäjille. Postilaatikkoomme on tullut neljän jakopäivän aikana erilaisia mainoslehtisiä 4,7 kiloa, eikä kysymyksessä ole mitenkään poikkeuksellinen viikko. Esimerkiksi Bilteman mainoskirjoja on tullut neljä kappaletta.

Postilaatikkoomme tulee kahden talouden postit, mutta yhtä taloutta kohti reilut kaksi kiloa mainoksia viikossa on paljon. Onko niin, että eri jakajilla on samoja nippuja jaettavanaan, kun tiettyjä nippuja tulee säännöllisesti eri aikaan samana päivänä tai perättäisinä päivinä? Tätä on jatkunut useita vuosia.

Jyrki Niiva, Taipalsaari