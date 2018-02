Lukijalta: Määrärahalisäykset tulivat tarpeeseen

Sääolot vaihtelevat Suomessa vuosittain. Tänä talvena olosuhteet ovat olleet erittäin hankalat ja tämä on huomioitu aina liikenne- ja viestintäministeriössä asti. Talvikunnossapidossa on ollut ongelmia joka puolella Suomea.



Hankalien olosuhteiden vuoksi tiestön talvihoitoon suunnataan tärkeää lisärahoitusta vuonna 2018 vielä kaksi miljoonaa euroa vuodenvaihteessa sovitun puolen miljoonan euron lisäksi. Akuuttien tieosuuksien talvihoitoluokitusta nostetaan lisää arviolta 700–1 400 tiekilometriä vuoden 2018 aikana jo vuodenvaihteessa nostetun 600 tiekilometrin päälle. Nämä talvihoidon parannukset ovat välttämättömiä tehdä. Vertailun vuoksi: kahden miljoonan euron siirto päällystystöistä tarkoittaa muutamaa kymmentä kilometriä vähemmän päällystyksiä, joka tietysti on huono asia mutta kuitattavissa budjettineuvotteluissa.



Osana pidemmänkin tähtäyksen uudistuksia liikennevirasto tehostaa teiden kunnon tarkkailua paikallisesti tilaamalla lisää laadunvalvontapalveluja. Tulevat talvihoidon toimintalinjat päivitetään kevään aikana ja uuden urakkamallin mukainen kilpailutus alkaa syksyllä 2018.



Etelä-Saimaassa oli16.2. laajahko juttu talvikunnossapidosta kommenttipuheenvuoron kera. Jutussa ja kommentissa unohtui mainita, että teiden korjausrahoitukseen on tällä vaalikaudella laitettu lisää rahaa noin miljardi euroa, joka on vähentänyt teiden mittavaa, noin 2,4 miljardin euron kokonaiskorjausvelkaa. Suunta on oikea, mutta tienpito tarvitsee jatkossakin riittävän rahoituksen. Tässä katseet kääntyvät valtiovarainministeriöön ja parlamentaarisen liikennetyöryhmän linjauksiin.



Olen tyytyväinen siihen, että ministeri Anne Berner (kesk.) reagoi saatuun runsaaseen palautteeseen teiden heikosta talvikunnosta lisäämällä rahoitusta ja nostamalla teiden hoitoluokituksia.



Jatkossa on huolehdittava, että talvikunnossapidon rahoitus on riittävää eikä turvallisuudesta tingitä; perustienpidon kokonaisrahoituksen pitää olla kunnossa. Ihmisten turvallinen liikkuminen ei saa olla rahasta kiinni. Kun tilanne on akuutti, tarvitaan myös nopeita toimia.



Ari Torniainen, kansanedustaja (kesk.), liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen