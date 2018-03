Lukijalta: Rakuunamäen läpiajoa rajoitetaan tarpeettomasti

Ihmetyttää ja kummastuttaa tuo Rakuunamäen ajokielto. Mistä se oikein on lähtöisin ja miksi kielto? Mikä ihmeen pyhä paikka alue on, ettei yhtä katua pitkin saa ajaa.

”Tällä liikennejärjestelyllä pyritään lisäämään Ratsuväenraitin läheisen alueen liikenneturvallisuutta ja vähentämään liikennemäärää Raakuunamäellä”, kaupungininsinööri tiedottaa. Mitä ja kenen tai keiden liikenneturvallisuutta ja miten suurta liikennemäärää? Näillä argumenteilla voisi sulkea monen kaupungin asuinalueen liikenteen.

Alueella ei enää ole ”sotilaallista” toimintaa, joka voisi olla syy. Mutta alue on asuinkäytössä, niin kuin moni muukin asuinalu, ja se on pieni asuinalue. Jos katsotaan, niin asuinrakennuksia katualueella ei ole montakaan. Suurin osa on kauempana rinteessä ja aukion läheisyydessä. Ketä ihmeessä häiritsee autoliikenne, ja kuka on laskenut montako autoa ajaa läpi ja kuinka moni ajaa vain tontille? Tarvitaan faktoja! Miten paljon autoliikennettä alueella oikeasti on. Antakaa niitä meille kaupunkilaisille, jotta ymmärtäisimme tämän outouden.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta