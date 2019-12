Lukijalta: Sähköautojen sijaan vetyautoja

Ihmettelen, miksi kehitetään ja vaahdotaan sähköautoista? Maametalleja ei ole koko autokannan akkujen tarvetta varten. Maametallien louhiminen tarvitsisi valtavat kaivokset, jotka saastuttaisivat ympäristön. Loppuun käytetyt akut muodostavat hurjan määrän ympäristölle vaarallista jätettä. Hullun hommaa!

Keskimääräisellä sähköautolla pääsee 39 kilometriä päivässä. Eli sähköautovillityksellä päästään ratsastusmatka päivässä. Olisiko yksinkertaisempaa palata hevosvetoiseen liikkumiseen?

Miksi ei mennä suoraan vetyautoihin? Tekniikka on jo olemassa. Elektrolyysillä vesi saadaan sähkön avulla hajotetuksi vedyksi ja hapeksi. Vetyä polttamalla saadaan neljäkertainen energia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Vetyä polttamalla syntyy vettä, joka näkyy vetyauton pakoputkesta tippuvana vetenä. Vettä meret mukaan luettuna on kyllin, eli polttoaine ei lopu.

Ruotsalainen Hans-Olof Nilsson on kehittänyt omavaraisen talon. Hän tuottaa aurinkosähköllä vetyasemalleen vedyn, jossa kunnan vetyautot käyvät tankkaamassa.

Saksassa on ollut koekäytössä 20 vetyveturia. Niistä on saatu niin hyvät kokemukset, että vetyvetureita on tilattu 100 lisää.

Japanissa, Australiassa, Kiinassa, Singaporessa, Hollannissa ja monessa muussa massa on jo vetyautoja. Miksi ei Suomessa? Miksi Suomen poliittinen johto vaahtoaa sähköautoista?

Hannes Ruokokoski,

Lappeenranta