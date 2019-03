Lukijalta: Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle jopa miljoona euroa

Tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua eivät toteudu Suomessa, sillä syrjäytyminen ja kouluttamattomuus periytyvät. Koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä ja siksi syrjäytymisen ehkäisy on aloitettava jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Vanhempien hyvinvointi heijastuu lasten hyvinvointiin. Perhevapaauudistus on toteutettava lisäämään paitsi työelämän tasa-arvoa myös vanhemmuuden tasa-arvoa. Lapsissa on tulevaisuutemme ja tämän takia lasten hyvinvointia edistäviin toimenpiteisiin on löydyttävä resursseja.

Koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on Suomelle ainoa oikea menestymisen strategia. Sitran ja THL:n laskelmien mukaan vain peruskoulun varaan jäänyt henkilö aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia keskimäärin 300 000 euroa koulutettua enemmän. On myös arvioitu, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle jopa miljoona euroa, kun otetaan huomioon kustannukset laajasti. Tämä jos mikä osoittaa sen, että syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava. Lukuja tärkeämpää kuitenkin on ymmärtää ihmisyys lukujen taustalla.

Suomi tasa-arvoinen maa globaalisti katsoen, mutta ihmiset syntyvät erilaisiin elämäntilanteisiin. Lasten eriarvoistuminen ja syrjäytymisen uhka ovat nähtävissä jo ensimmäisenä elinvuotena. Neuvolajärjestelmä pysyy useimmissa tapauksissa tunnistamaan tuen tarpeessa olevat perheet, mutta perheet eivät vieläkään saa tarpeeksi tukea oikea-aikaisesti.

Mielenterveys ja hyvinvointi ovat keskeinen osa ihmisen terveyttä. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan enemmän resursseja, jotka ovat kohdennettavissa erityistukea tarvitseville perheille. Tämä vaatii ymmärrystä ennaltaehkäisyn merkitykseen, joka yhteiskunnassamme on monesti lapsenkengissä. Suomen haasteena on sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen, joka on pysäytettävä. Ennaltaehkäisy on aina kannattavampaa ja inhimillisempää, kuin ongelmien hoito niiden synnyttyä.

Linda Brandt-Ahde, kansanedustajaehdokas (kok.), Lappeenranta