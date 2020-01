Lukijalta: Ei voi työntää päätä pensaaseen mitä tulee uhkakuviin, joita liittyy jihadistien tai niiden lapsien tänne tuomiseen

Kiitos Matti Räsäselle kirjoitukseni kommentoinnista (ES 31.12.2019)! Rehellisesti sanottuna näkemykseni on aika lailla poliittinen, mutta on siinä kristillistäkin mukana. Ei voi työntää päätä pensaaseen mitä tulee uhkakuviin, joita liittyy jihadistien tai niiden lapsien tänne tuomiseen. Samalla kun järki sanoo uhkakuvista, sydän sanoo, ettei perheitä tule särkeä tai horjuttaa. Kukaan ei voi valita omia vanhempiaan, ja oma äiti ja isä on useimmille rakas, vaikka olisi jihadisti ja vaikka leirillä on todella kurjaa.

Suomen rajat ovat avoimet, ja lasten perässä seuraa todennäköisesti heidän vanhempiaan tavalla tai toisella, jos vanhemmat ovat hengissä. Seurasin uudenvuoden ilotulitusta vaimoni kanssa sankassa väkijoukossa, ja mieleeni tulivat turvallisuusasiat mahdollisessa terroritilanteessa. Politiikassa mietitään paljon, miltä mielipide vaikuttaa ihmisten silmissä, usein enemmän kuin mitkä ovat asian todelliset vaikutukset. Näin tapahtuu isänmaan vasemmalla laidalla, ja kyllä sitä tapahtuu muuallakin.

Jarmo Asikainen (kd.),

Lappeenranta