Lukijalta: Pikkukuntien kannattaa nyt harkita, haluavatko ne olla Eksotessa mukana.

Eksote leikkaa rajusti perusterveydenhuoltoa. Valtuusto ja hallitus evästivät strategian valmistelua niin että jatkossa vain Lappeenrannassa ja Imatralla on ”täyden palvelun” terveysasemat, ja kunnissa on ”lähi- ja etäpalvelupisteet”. Suomeksi sanottuna, aiempiin ehdotuksiin peilattuna, tämä tarkoittanee sitä, että jatkossa lääkärin vastaanotto on vain Lappeenrannassa ja Imatralla. Videoyhteyden välityksellä tapahtuva etävastaanotto on poliittista sumutusta. Sen volyymi ei koskaan riitä korvaamaan lakkautettavan terveysaseman kymmeniä tai satoja viikoittaisia lääkärikäyntejä, eikä muutenkaan saavuteta mitään hyötyä sillä, että lääkäri ja potilas laitetaan eri huoneisiin istumaan sen sijaan, että he istuisivat perinteiseen tapaan samassa huoneessa.

Suomessa on hyvä ja edullinen terveyshuolto. Yksi vika siinä kuitenkin on: yleislääkärin vastaanotolle on kovin vaikea päästä. Nyt Eksote nähtävästi päättää vähentää juuri sitä palvelua, josta on eniten pulaa, ja jonka varassa on oikea-aikainen hoitoon pääsy ja päävastuu sairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta.

Pikkukunnat maksavat kuitenkin jatkossakin täyden hinnan palveluista, joita he eivät enää saa.

Suora lainaus Eksoten strategialuonnoksesta, julkaistu 20.2.: ”Suljetaan pienten kuntien hyvinvointiasemat. Laskennallisesti saadaan noin kuuden miljoonan euron vuosisäästöt, kun korvaavia palveluja ei näille väestöille tarjota”. Kuusi miljoonaa euroa on 1,2 prosenttia Eksoten kaikista toimintakuluista. Pikkukuntien terveysasemat tuottivat kuitenkin Eksoten toimintakertomuksen mukaan toissa vuonna 27 prosenttia kaikista avoterveydenhuollon käynneistä. Eli leikataan neljännes avoterveydenhuollosta, kohdistetaan leikkaus kokonaan maaseudun palveluihin, ja saavutetaan noin prosentin säästö kokonaiskustannuksiin!

Onko tämä viisasta? Ja onko tämä reilua? Pikkukunnat maksavat kuitenkin jatkossakin täyden hinnan palveluista, joita he eivät enää saa. Ja itse asiassa he maksavat jatkossa enemmän, sillä lääkärin vastaanoton sulkeminen paikkakunnalta johtaa väistämättä päivystyspalveluiden käytön lisääntymiseen, mikä parin vuoden viiveellä nostaa kunnan maksuosuutta.

Täällä Keski-Suomessa on kattava ja toimiva maaseututerveyskeskusten verkko, ja kaikissa on lääkärin vastaanotot, aina 1 600 asukkaan Multiaa myöten. Eikä kukaan täällä ole esittämässä, että nämä vastaanotot pitäisi lopettaa.

Taitaa talousvaikeuksissa painivalla Lappeenrannalla olla vain oma suu lähimpänä kun kakkua jaetaan. Pikkukuntien kannattaa nyt harkita, haluavatko ne olla tässä avioliitossa mukana. Sama esitys lääkärin vastaanottojen lopettamisesta oli esillä viisi vuotta sitten. Kiusaaminen ja alistaminen eivät nähtävästi lopu koskaan.

Antti Saramies, lääkäri, Jyväskylä, syntyjään savitaipalelainen