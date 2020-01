Lukijalta: Ystävällisyys mukaan kaikkeen hoitotyöhön

Pari päivää ennen menoani Helsingin yliopistolliseen sairaalaan hoidettavaksi, luin artikkelin Medi Uutisista "Ystävällisyydestä tuli osa Husin strategiaa – Potilas paranee tutkitusti paremmin, kun hänelle ollaan ystävällisiä".

Siinä todettiin, että asiallisen käytöksen luulisi olevan työpaikoilla itsestäänselvyys, mutta käytäntö on osoittanut, että aina niin ei suinkaan ole. Sama ongelma on myös havaittu terveydenhuollossa. Sairaaloissa työntekijät eivät välttämättä vaivaudu edes tervehtimään toisiaan ja joskus tiuskimisen tulilinjalle joutuvat potilaatkin. HUS:ssa oli jo neljä vuotta sitten todettu, että työntekijät olivat joskus kaikkea muuta kuin iloisen ilmapiirin lähettiläitä. Strategiaa siis tarvittiin.

Päätin omalla potilasmatkallani tarkkailla, kuinka uusi strategia on jalkautunut käytäntöön. Hyvältä näytti heti ensimmäisestä kontaktista alkaen ja jatkui loppuun asti.

Osastolla sitten kysäisin hymyilevältä ja avuliaalta hoitajalta, oliko hän kuullut tästä projektista. Ei ollut, mutta samaan hengenvetoon totesi, että hänen mielestään sen kuuluu olla automaattisesti niin ja että sehän on yksi keskeinen osa ammatillista hoitotyötä.

Näinhän se on ja onneksi on vielä paljon hoitajia, lääkäreitä ym. henkilökuntaa, jolle asiakkaan kohtaaminen ystävällisesti ja asiantuntevasti on itsestäänselvyys. Se luo luottamusta ja uskoa. Sen sain todistaa omalla sairaalakäynnilläkin.

Omassa työssäni potilasasiamiehenä valitettavasti törmään liian usein myös siihen, että nämä periaatteet eivät kuitenkaan kaikkien kohdalla toteudu. Siksi asian esiin nostaminen on tarpeellista muuallakin kuin HUS:ssa.

Helena Puolakka

Lappeenranta