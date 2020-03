Lukijalta: Palveluverkkoesitys tekee länsialueen liian harvaksi

Länsialueen palveluverkkoa, johon kuuluu Skinnarila, Uus-Lavola ja Kourula, on tiivistetty jo aiemmin enemmän kuin missään muualla, mutta silti kaupungin palveluverkkoesityksen mukaan harvennus iskee kaikista rankimmalla kädellä juuri tälle alueelle.

Miksi länsialue on näin eriarvoisessa asemassa, että kaupunkimme toisiksi suurimmasta alueesta voidaan surutta jatkuvasti säästää? Länteen ei ole vuosikausiin investoitu käytännössä mitään ja tämän kyllä huomaa.

Yliopistomme sijainnin vuoksi juuri länsialue toimii käyntikorttina. Houkuttaako ensivaikutelman antavat slummiutuvat rakenteet ankkuroitumaan Lappeenrantaan? Alueella sijaitsee valtava kasvupotentiaali asukkaiden ja erityisesti lapsiperheiden osalta.

Esityksen mukaan länsialueella harjoitetaan keskittämispolitiikkaa, joka näivettää lopulta myös Kourulan palvelut. Tämä keskittäminen tekee laajan 15 000 asukkaan alueen palveluverkon liian harvaksi. Suunnitelmia on muutettu äkkijyrkästi, eikä aiemmin luvattuja lähipalveluita länteen olisi tulossa. Lasten koulumatkat pitenevä, ja riskit liikenneturvallisuudessa kasvavat.

Kolmekymppistä yläkoulua, kirjastoa ja nuorisotiloja ei ole kertaakaan peruskorjattu, ja jatko kitkutettaisiin pelkin vuosikorjauksin sisäilmariskien kasvaessa. Esityksen mukainen vaiheittainen rakentaminen ei ole kustannus- ja tilatehokas. Sammontalon suunnitelmiin on jo käytetty lähes puoli miljoonaa euroa, jotka esityksen toteutuessa ovat hukkaan heitettyä rahaa.

On totta, että väestöennusteeseen on syytä reagoida, eikä tyhjiä tiloja voida rakentaa. Samalla on nähtävä metsä puilta. Palveluverkon liian tiukka harvennus tekee uhkakuvista itseään toteuttavan ennusteen. Tämän hetkinen palveluverkkoesitys olisi toteutuessaan kohtalokas koko läntisen kaupunginosan tulevaisuudelle.

Estetään tämä palaamalla alkuperäiseen suunnitelmaan, eli rakennetaan Kourulan päiväkotikoulu ja Sammontalo mitoittamalla ne lapsiennusteiden mukaisesti, tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus huomioiden.

Kaupunginvaltuutetut

Linda-Brandt-Ahde (kok), Virpi Junttila (vihr), Henri Näivä (sdp)

Lappeenranta