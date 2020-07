Lukijalta: Työvoiman palvelukeskuksen ja kuntien välistä yhteistyötä lisättävä

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain mukainen työllisyyttä edistävä palvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa kuntoutettavan henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle.

Kuntouttavassa työtoiminnassa on kyse sosiaalipalvelusta eikä se ole tarkoitettu niille työttömille, jotka kykenisivät osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön.

Valtioneuvosto on 4.5. linjannut, että julkisia sisätiloja, mukaan lukien kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset, avataan hallitusti ja asteittain 1.6. alkaen. Kokoontumisrajoitusta nostetaan yli 10 hengen ryhmistä enintään 50 henkilöön. Uusien ohjeistusten nojalla kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä voidaan jatkaa ja laajentaa 1.6. alkaen.

Koronavirus on kurittanut myös Taipalsaaren kunnan työllisyyttä, ja työttömyysprosentit ovat kovassa nousussa. Nyt odotamme Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen aktiivista toimintaa asiakasohjautuvuudessa työtoimintaan sekä Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen ja kuntien välistä yhteistyön tehostamista.

Taipalsaaren kunta on toteuttanut kuntouttavan työtoiminnan lakia aktiivisesti vuodesta 2017 Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikön eri toimintayksiköiden työtoiminnoissa sekä kunnan eri hallintokunnissa.

Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikkö on joustava valmennus-, toiminta-, työ- ja oppimisympäristö. Työympäristönä se mahdollistaa osaamisen, kokemuksen ja itsetuntemuksen lisääntymisen. Niiden myötä kouluttautuminen ja sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tulevat realistisemmaksi mahdollisuudeksi.

Työllistämisyksikössä pystytään järjestämään asiakkaille eri ammattialoilta hyvin monipuolista ja myös vastuullista kuntouttavaa työtoimintaa, joka antaa heille voimaantumisen tunteen omasta osaamisestaan. Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikössä ja kunnan eri hallintokunnissa on ammattitaitoinen ohjaava henkilöstö.

Jouko Korhonen,

palveluohjaaja, Taipalsaaren kunnan työllistämisyksikkö