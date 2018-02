Näkökulma: Kotisaattohoidon tarve kasvaa tulevaisuudessa

Laadukas saattohoito on noussut julkiseen keskusteluun sen jälkeen, kun eutanasian laillistamista vaativa kansalaisaloite sai vaadittavan nimimäärän taakseen. Eutanasian vastustajat ovat vedonneet lain tarpeettomuuden puolesta perustelemalla saattohoidon laatua.



Saattohoito on lähestyvää kuolemaa edeltävää hoitoa silloin, kun kuoleman odotetaan tapahtuvan lähipäivien tai -viikkojen aikana. Tavoite on tarjota jatkuvaa ja oireidenmukaista hoitoa potilaalle. Lisäksi kuolevan ihmisarvon, yksilöllisyyden, potilaan tahdon ja hengellisten tarpeiden kunnioittaminen kuuluvat laadukkaaseen saattohoitoon. Saattohoitoa voidaan järjestää potilaan terveyskeskuksessa, saattohoitokodissa, sairaalassa tai kotona. Hyvä kotisaattohoito on turvallista, yksilöllistä ja joustavaa. Päätöksen parantavien hoitojen lopettamisesta tekee erikoissairaanhoidon lääkäri.

Se, että elämän loppuvaiheen hoito tapahtuu kotona, on usein potilaan oma toive. Kotisaattohoito mahdollistaa ihmisen omana itsenä olemisen jatkumisen mahdollisimman pitkään. Näin ihmisen ympärillä säilyvät läheiset, totutut rutiinit, tuttu ympäristö ja mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä. Läheisten mukanaolo on edellytys kotisaattohoidolle ja he voivat osallistua saattohoitoon voimiensa ja kykyjensä mukaan, mutta päävastuu saattohoidon toteuttamisesta on kotisairaanhoidolla.



Saattohoitotyö on itsenäistä ja vastuullista. Hoitajan on kyettävä tunnistamaan läheisten henkisen tuen tarpeita ja heidän tukeminen ja ohjaaminen on keskeistä koko hoitoprosessin ajan. Kotona olevalla potilaalla on tarvittaessa mahdollisuus saada kotiin omahoitaja. Tehostetun kotisairaanhoidon hoitajat voivat tarvittaessa osallistua hoitoon.

Saattohoito-osaamista on viety eteenpäin jatkuvan parantamisen menetelmällä. Psykososiaalista tukea järjestetään sekä potilaalle että omaisille. Esimerkiksi Eksoten alueella on käytössä saattohoitopassit, joiden avulla hoitajat voivat kouluttautua paremmin saattohoitotyöhön. Tieto tukiosastopaikasta ja hoitajien ympärivuorokautisesta saatavuudesta lisää potilaan ja omaisten turvallisuuden tunnetta.Tukiosasto tai -poliklinikka tekee saumatonta yhteistyötä kaikilla hoidon tasoilla, esimerkiksi ottaa yhteyttä kolmanteen sektoriin, jos potilaan hoito sitä vaatii. Kolmannen sektorin tukijoina Lappeenrannan alueella toimivat muun muassa Saimaan syöpäyhdistys (tukihenkilöt) ja SPR:n piristäjätoiminta.



Kotikuolema on otettava puheeksi potilaan ja läheisten kanssa. Mitä tapahtuu, mitä asioita siihen liittyy, miten toimitaan kuoleman jälkeen? Tärkeää on puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Kun kuolema tapahtuu kotona, usein omainen soittaa päivystävälle kotisairaanhoitajalle. Hoitaja tulee kotiin avustamaan tarvittavissa toimissa ja kutsuu paikalle lääkärin toteamaan kuoleman. Lääkärin käynnillä ei ole kiire, vaan hän voi tulla paikalle vielä kuolemaa seuraavana aamuna. Poliisia ja ambulanssia ei tarvitse kutsua. Huolto- tai talonmiestä voi pyytää laskemaan Suomen lipun puolitankoon. Vainaja voidaan kuljettaa hautaustoimiston toimesta pois heti lääkärin käytyä, mutta kiirettä ei ole, vaan hän voi olla kotona yön yli. Saattohoidon päätyttyä varmistetaan, että läheiset selviävät surun taakasta.



Saimaan ammattikorkeakoulussa kotisaattohoitoa käydään läpi muun muassa toimintakykyä ylläpitävän kotihoidon sekä sisätautien hoitotyön opintojaksoilla. Tarve saattohoidon opetuksen lisäämiselle tulevaisuudessa on ilmeinen. Opiskelijan näkökulmasta kotisaattohoito koetaan usein erityisen mielenkiintoisena. Käytännön työssä ei sitä ehkä vielä ole päästy kokemaan asiakkaiden kodeissa, mutta tulevaisuudessa sen kohtaaminen tulee olemaan yhä yleisempää. Opiskelijat ovat myös todenneet, että monet vanhukset eivät haluaisi millään lähteä kotoaan pois sairaalaan tai hoitokotiin. Mikä onkaan ihanteellisempaa kuin viettää elämänsä loppuun asti omassa tutussa ja rakkaassa kodissa.



Tiina Lantta ,TH-opiskelija ja Birgitta, Lehto hoitotyönlehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu