Lukijalta: YTK on itsenäinen työttömyyskassa

Pääluottamusmies Jarno Strengell kiinnitti huomiota Yleisen työttömyyskassa YTK:n markkinointiin (ES 21.1.) Hän myös esitti YTK:n perustajista ja tavoitteista näkemyksiään, jotka olivat osin virheellisiä. YTK ei ole työnantajien perustama. Vuonna 1991 YTK:n perustamiskirjan allekirjoitti kymmenen yksityisillä työaloilla työskentelevää toimihenkilöä ja työntekijää. YTK:n erottaa muista työttömyyskassoista se, että emme rajoita jäsenyyttä ammatin tai koulutuksen perusteella.



Lähtökohdiltaan YTK on siis sitoutumaton ja itsenäinen työttömyyskassa. On totta, että YTK ei osallistu edunvalvontaan tai sopimusneuvotteluihin. Tämä johtuu siitä, että YTK on työttömyyskassa, eikä yksikään Suomen 26 työttömyyskassasta osallistu edunvalvontaan tai sopimusneuvotteluihin.



YTK:n tehtävänä on ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen. Tavoitteenamme on myös erinomainen asiakaspalvelu, ansioturvan piiriin kuuluvien joukon laajentaminen sekä oman henkilökuntamme työhyvinvointi. Tavoitteemme on myös, että tulevaisuudessa voisimme ansioturvan järjestämisen lisäksi tukea jäseniämme työllistymisessä.



Sanna Alamäki, toimitusjohtaja, YTK