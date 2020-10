Lukijalta: Hirsikoulu Saimaanharjulle on täysin mahdollinen

Taipalsaari on mittavien haasteiden keskellä elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden ja pitovoimaisuuden osalta. Tilastokeskuksen väestökehitysennuste uhkaa Taipalsaarta 34 asukkaan vuosittaisella väkiluvun laskulla, ellei asialle tehdä jotakin todella vaikuttavia toimenpiteitä. Kyseisen ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä menetetään nettomääräisesti 685 asukasta, asukasluvun ollessa v. 2040 ainoastaan 4030, alenema noin 15%.

Olen kunnanhallituksen puheenjohtajan Jarmo Turusen kanssa samaa mieltä siitä, että syntyvyys Taipalsaarella on nyt aivan liian matalalla tasolla turvatakseen kunnan elinvoimaisuuden. Asukaslukuun vaikuttaa syntyvyyden lisäksi sisään- ja ulosmuutto. Oikein suunnatuilla, lapsi- ja perhemyönteisillä toimenpiteillä pystytään vaikuttamaan sekä nettomuuttoon että myös syntyvyyden kehitykseen.

Jos väkiluvun alenemaa saadaan määrätietoisilla toimenpiteillä pienennettyä 20 henkilöllä/vuosi (eli väkiluku laskee vain 14 asukasta vuodessa), ollaan samalla tasolla Lappeenrannan väestökehitysennusteen kanssa, alenema tällöin noin 6 %. Tällä on huomattava vaikutus kunnan talouteen. Kunnassa talouden arviointiin käytettyihin painelaskelmiin perustuen tuo vuosittainen 20 henkilön vaikutus vuositasolla on ensimmäisenä vuonna noin +116 000 €, toisena vuotena noin +237 000 € ja kolmantena vuonna jo noin +366 000 €. Vuonna 2030 vaikutus on jo noin +1,3 milj. €. Yhteisvaikutus 10 vuoden jaksolla on noin 7 milj. €.

Elinvoimaisen ja tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvan kunnan peruspalveluiden tulee olla asukkaiden tarpeisiin perustuen kohtuullisen hyvässä kunnossa. Erityisesti tämä koskee Taipalsaarella kunnan suurinta taajamaa Saimaanharju/Konstua. Alueella asuu lähes puolet kunnan asukkaista ja tästä johtuen se on aivan keskeisessä asemassa rakennettaessa Taipalsaaren elinvoimaisuutta ja elinkelpoisuutta.

Taajamassa on kaupat ja apteekki sekä kirjasto ja päiväkoti, mutta alueelta puuttuu nyt lapsiperheiden kannalta tärkein palvelu eli lähikoulu pienille lapsille. Koulun merkitystä kyläyhteisölle on painottanut esim. Lappeenranta rakentaessaan Ruoholammen asuinaluetta. Ensimmäinen alueelle toteutettu peruspalvelu oli lähikoulu jo siinä vaiheessa, kun asuinrakentaminen alueella oli vasta päässyt kunnolla alkuun.

Uusi lähikoulu Saimaanharjulla mahdollistaa Taipalsaaren elinvoiman kehittämisen ja vahvistaa muidenkin vetovoimatekijöiden merkitystä. Lähikouluun tehty investointi maksaa itse itsensä jo pienenkin väestökehityksen positiivisen vaikutuksen kautta. Väestökehityksen muutoksen myötä on mahdollista vahvistaa Taipalsaaren kunnan talouskehitystä. Kunnan talous ei ole niin heikossa tilassa kuin julkisessa keskustelussa on annettu ymmärtää. Nyt on aika lopettaa surkuttelu ja tehdä toimenpiteitä, jotka aidosti parantavat kuntalaisten peruspalveluita.

Veli-Matti Alve

Saimaanharju