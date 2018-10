Lukijalta: Kotalahti on tiloiltaan toimimaton ja sisäilmaltaan kyseenalainen rippileirikäyttöön

Anu Karhu kirjoitti (ES 28.10.) Lemin rippikoulusta. Lapsiasiavaikutusten arviointi on tehty siinä laajuudessa kuin se liitosselvitysvaiheessa on ollut tarpeellista. Järjestelytoimikunnan toimesta se on tehty uudestaan hyvin kattavana laaja-alaisena yhteistyönä.

Rippikoulujen pitopaikkana on tarkoitus käyttää Taipaleen seurakunnan leirikeskusta Säkniemeä. Konfirmaatiokirkkoina toimivat Lemin, Taipalsaaren ja Savitaipaleen kirkot. Lemiläisillä on siis mahdollisuus tulla konfirmoiduksi Lemillä niin kuin ennenkin. Nykyajan nuori pystyy poistumaan kotikunnan ulkopuolelle rippileirille.

Rippikoulumaksuja yhtenäistettäessä lemiläisnuoren rippikoulumaksu aleni.

Kotalahti on ollut Lemillä rippikoulukäytössä, mutta on tiloiltaan toimimaton, sisäilmaltaan kyseenalainen, ja periaatteessa myynnissä oleva kunnan kiinteistö. Markkula Haminassa on yhden leirin pitopaikka, ja käytössä siksi, että päällekkäisyyden takia tarvittiin lisätilaa. Mielestäni aikataulutus tulee jatkossa järjestää siten, että kaikki leirit voidaan järjestää Säkniemessä.

Tosiasia on, että kaikki kristillisyydestä ja kirkon toiminnasta kertova negatiivinen viestintä ylittää nykyään uutiskynnyksen kevyesti ja näyttävästi. Tämä on onnistunut loistavasti myös Lemillä. Siispä nyt niitä vähemmän huomiota saaneita, ja meille lemiläisille positiivisia asioita:

Maksujen ja käytänteiden yhtenäistäminen on järjestelytoimikunnan yksi tehtävä. Kirkollisveroprosentteja yhtenäistettäessä Taipalsaaren veroprosentti nousi, Lemin säilyi ennallaan. Rippikoulumaksuja yhtenäistettäessä lemiläisnuoren rippikoulumaksu aleni.

Viimeisessä järjestelytoimikunnan kokouksessa päätettiin investointisuunnitelmasta ensi vuodelle. Lemille suunniteltavien investointien suuruus ylittää jo ensi vuonna Lemin seurakunnan jäljellä olevien rahojen määrän! Lemin sisäilmaongelmaisen seurakuntatalon tulevaisuuden suunnitteluun on tulossa Taipaleen seurakunnalta 100 000 euroa, ja uskon uuden seurakuntatalonkin syntyvän vielä joskus Lemille. Itsenäisenä seurakuntana Lemi ei olisi näistä investoinneista koskaan selvinnyt. On hyvä muistaa se talouden tila, joka ajoi meidät tähän liitokseen.

Viime sunnuntaina järjestettiin rippikoulujen aloitusmessu Lemin kirkossa. Sinne olivat kokoontuneet rippikoululaiset ja heidän huoltajansa Taipalsaarelta, Savitaipaleella ja Lemiltä. Hieno tilaisuus, ja kirkko oli tupaten täynnä.

Seurakuntaliitosta suurempi huoli lemiläisille nouseekin nyt Eksoten suunnasta. Toivon Anu Karhun käyttävän aktiivisesti puheoikeuttaan E hallituksessa meidän lemiläisten edustajana. Eksoten maksuosuudet ovat ajamassa pienet kunnat vararikkoon. Nyt puhutaan miljoonista, ja seuraukset vaikuttavat kuntalaisen arkeen huomattavasti julmemmin kuin seurakuntaliitos.

Teemu Kemppainen, Taipaleen seurakunnan järjestelytoimikunnan lemiläisjäsen, Lemin kunnan kasvatus-ja opetuslautakunnan jäsen