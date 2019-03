Lukijalta: Huonontuneet näkymät puhuvat kansihallia vastaan

Keskustaan suunniteltu kansihalli kannattaa unohtaa, niin monet seikat ovat sitä vastaan. Aikaisemmin käydyissä kannanotoissa on jo tuotu esille epäkohtia lähikatujen asukkaille aihetuvasta haitasta. Näköalat häviävät asunnoista ja tienvarsipysäköinti vie paikat asukkailta. Liikenteen tuntuva kasvu tukkoisille kapeille kaduille, joiden talvikunnostaminen tökkii jo nyt. Pysäköintiongelmia aiheutuu myös fanibussien pysäköinnistä, koska luolaparkkeihin ne eivät mahdu.

Projektia ja sen kannattavuutta on perusteltu kauppakeskuksella, josta saatavilla tuloilla saataisiin rahoitusasiaa osittain hoidettua. Vuosien 2009– 2010 paikkeilla keskustelu kävi kuumana Leirin kauppakeskuksesta. 35 000 neliön vanhalle Hankkijan tontille pitäisi olla 2012 avajaiset. Ison-Kristiinan laajennuksen rakentaminen oli käynnistymässä. Mutta Citycon ja Ilmarinen ilmoittivat että Ison-Kristiinan laajennusta ei tule, jos kaupunki lähtee viemään Leirin kauppakeskusta eteenpäin. Niinpä siitä luovuttiin.

Kaupalliset näkymät Lappeenrannan osalta ovat siitä ajasta selvästi huonontuneet. Narvan kauppakeskukset ja Vaalimaan uusi kauppakeskus kilpailevat samoista asiakkaista. Ei ole ryntäystä Nuijamaan tien varteen kauppoja perustamaan. Familycenter on tyhjä, Oprissa, Armadassa on tilaa ja Valtakadun liikehuoneistoista suuri osa on tyhjillään. Sen vuoksi epäilen suuresti kansihallin mielekkyyttä.

Osmo Juvonen, Lappeenranta