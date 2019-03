Lukijalta: Soten kaaduttua on löydettävä uusi yhteinen tie

Kuumentunut tilanne maakunta- ja soteuudistuksen ympärillä johti perjantaina koko hallituksen esityksen kaatumiseen. Samassa yhteydessä pääministeri Juha Sipilä ilmoitti hakevansa hallituksen eroa vain viikkoa ennen eduskunnan työn päättymistä. Tapahtumien seurauksena maalla on nyt toimitusministeristö.

Sote-uudistuksen eteen on tehty paljon työtä. Esityksen kaatuminen ei tarkoita sitä, etteikö uudistamista tarvittaisi. Eduskuntavaalien jälkeen vasta valittu uusi eduskunta tulee olemaan asian edessä. On tärkeää, että löydetään ratkaisut, joilla voidaan turvata suomalaisille paremmin saatavilla olevat ja laadukkaat terveyspalvelut.

Ihmiset on saatava jonoista hoitoon eikä heitä saa pompotella paikasta toiseen. Erityisen tärkeää on, että palveluiden rahoitus saadaan tulevaisuudessa turvattua. Tämän suhteen olemme vakavan haasteen edessä. Uudistus on tehtävä ihmisten tarpeista lähtien ja niitä kunnioittaen. Mahdollisuus itse valita, minne menee lääkäriin, ei voi olla perustuslain vastaista.

Nyt on huolellisesti pohdittava ja analysoitava, miten ihmisiä saisivat sosiaali- ja terveyspalvelut entistä paremmin jatkossa. Asia koskee kaikkia suomalaisia ja meidän on yhdessä löydettävä kestävät ratkaisut asiaan.

Jukka Kopra, kansanedustaja, kansanedustajaehdokas (kok.), Lappeenranta