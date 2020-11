Lukijalta: Kai Karhukorpi vastaa Ari Torniaiselle: Yksityisautoilijan kurittaminen osuu maaseudulla, kaupunkien ulkopuolella sekä palveluista kauempana asuviin

Kansanedustaja Ari Torniainen vastasi (31.10.) kirjoitukseeni, ettei hallitus ole unohtanut maaseutua. Hän myös väitti ettei huoleni pidä paikkaansa. En kuitenkaan huomannut kirjoituksessa mitään konkreettista mikä ei olisi pitänyt paikkaansa. Olen toki iloinen, että jaamme samat huolet ja jäänkin odottamaan sanojen sijaan tekoja koko hallitukselta, jonka päätökset Keskustakin joko hyväksyy tai ei hyväksy.

Äskettäin hallitus (johon Keskustakin kuuluu) hyväksyi ennätyssuuret korotukset bensa- ja diesel polttoaineisiin. Yksityisautoilijan kurittaminen osuu nimenomaan hyvin suorasti maaseudulla, kaupunkien ulkopuolella sekä palveluista kauempana asuviin. Sähköpyöräkompensaatiot eivät paljon auta, mikäli työmatkaa tulee esimerkiksi 80 km päivässä tai perheen lähin kauppa sijaitsee vaikkapa 20 kilometrin päässä ja viimeiset julkisen liikenteen ajoneuvot kulkivat joskus 70-luvulla. Suuri osa asuntojaan öljyllä lämmittävistä asuu myös maaseudulla. Kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa lämmitysmuodon vaihtamiseen.

Kansanedustaja Torniainen luettelee satsauksia tieverkostoon ja tietoliikenneyhteyksiin. Ne ovat hieno asia, tosin niidenkin hyöty on kyseenalainen mikäli ihmisillä ei ole varaa niitä hyödyntää. En ole huomannut suurempia keskustelunavauksia hallituksen (enkä Keskustankaan) suunnalta, miten jatkuvasti alaspäin syöksyvien maatilojen määrään voitaisiin vaikuttaa. Toki trendi on ollut laskeva jo pidempään, mutta joskus ja jonkun on yritettävä edes kehityskulun suuntaa muuttaa. Metsäteollisuuden toimintojen vaikeuttaminen ei myöskään ainakaan lisää maaseudun metsätalouden selvitymismahdollisuuksia eikä sitä kautta ansiotuloja.

Olen todellakin iloinen siitä, että hallitus ei ole maaseutua ainakaan sanoissa unohtanut, nyt kaivataan myös niitä tekoja samalta suunnalta.

Kai Karhukorpi

Kaupunginvaltuutettu (ps.), Lappeenranta