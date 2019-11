Lukijalta: Jokaisen pitäisi saada elämässään psykoterapiaa

Eeva Sederholm kirjoitti pääkirjoituksessaan (18.11.2019) erittäin hyvin siitä, kuinka meistä jokainen tarvitsee apua monessa elämänsä eri vaiheessa.

Itsemurhayritys on aina avunhuuto ja silloin tulee aina olla ammattiapua runsaasti saatavilla nollakynnyksellä. On väärin ja surullista, että psykoterapiaa harvoin mainitaan näillä foorumeilla. Nykyisin tiedetään hyvin, että psykiatria ei kykene parantamaan ketään. Ihminen saattaa kyllä hetken olla oireeton, mutta vain het-

ken.

Psykoterapia yleistyy huimaa vauhtia. Jokaisella ihmisellä tulisi olla elämässään pitkä psykoterapiajakso. Aivan jokainen ihminen hyötyy psyskoterapiasta paljon.

Psykoterapiaan liittyy paljon vääriä uskomuksia ja pelkoja. Esimerkiksi hulluksi tulemisen pelko tuntuu edelleen olevan yleinen, vaikka psykoterapiaprosessin aikana ihminen eheytyy ja tulee kokonaisemmaksi. Hän rupeaa elämään sisältä ulospäin eikä enää ulkoa sisäänpäin. Eri mielenterveydenhäiriöt poistuvat lopullisesti.

Varsinaisesta syy-yhteydestä irtautuneet vihan, raivon, epätoivon, pelon jne. tunteet tulevat esille vähitellen niin, että ihminen kestää ne hyvin eikä mene rikki. Itsetuhoisuus käy tarpeettomaksi ja poistuu. Prosessi kestää aina useamman vuoden.

Jokaisella ihmisellä on piilopaineita. Jos alitajuista stressiä on paljon, ihminen sietää hyvin vähän tajuista stressiä. Tällöin ihmisen immunologiavaste on hyvin alhainen. Toisin sanoen ihminen sairastuu helposti. Me kaikki saamme mm. syöpäsoluja joka päivä. Jos immunologiavaste on hyvä, ihminen ei sairastu.

Kaikki sairaudet saavat alkunsa tunne-elämästä. Jos henki voi hyvin, mieli on terve ja keho on terve. Jos henki voi huonosti, tarvitaan surua. Jos ihminen ei suostu suruun, tulee häijyyttä. Äijyyttä kuuluu kyllä olla, mutta häijyyttä ei. Häijyyttä, väärin suunnattua, alkuperäisestä syy-yhteydestään irronnutta vihaa on valtavasti. Se tuhoaa kaiken, mikä suostuu tuhoutumaan.

Surun jälkeen tulee viha. Se ei neutralisoidu muuten kuin siten, että se suuntautuu sen alkuperäiseen aiheuttajaan. Aito anteeksianto tulee vihan läpi. Se on aina pitkä ja erittäin tärkeä prosessi.

Psykoterapian tulee aina olla osa tutkintoa aivan kaikissa terveydenhuollon ammateissa oli kyse sitten sairaanhoitajasta tai lääkäristä.

Suomessa on laki, mikä takaa jokaiselle suomalaiselle rahoituksen pitkään, vähintään kolme vuotta kestävään psykoterapiaan. Yleisimmin se toteutetaan kaksi kertaa viikossa tapahtuvin istunnoin.

Psykoterapeutin ammattinimike on suojattu ja sitä valvoo VALVIRA. Jokainen psykoterapeutti on käynyt läpi oman psykoterapiansa. Ilman kyseistä menettelyä psykoterapia ei olisi mahdollista.

Psykoterapiassa ihmisestä tulee itselleen salliva ja hänelle kehittyy terve itserakkaus. Vasta, kun ihminen rakastaa itseään, hän voi aidosti rakastaa muita.

Suru on suuri rikkaus, mutta suurin rikkaus on rakkaus.

Petri Toiviainen

Lappeenranta