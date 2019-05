Lukijalta: Suomi edellä Eurooppaan

Suomen valtio on 1.1.2002 lähtien euroon siirtymisen myötä tullut rahapoliittisesti siirretyksi uuden ”miehitysvallan alaisuuteen”, jota johtaa Euroopan keskuspankki. Näin ollen on varmastikin virheellistä puhua vain suomalaisesta talouspolitiikasta, koska euroon perustuva rahapolitiikkamme on laajentunut 19 eurovaltion kokoiseksi.

Suomalaista rahapolitiikkaa ei ole kuitenkaan väkivaltaisesti miehitetty ja liitetty osaksi jotakin suurempaa kokonaisuutta, vaan Paavo Lipposen hallitus on tehnyt siitä aikoinaan vapaaehtoisuuteen perustuvan poliittisen päätöksen.

Suomalaiset tuskin kuitenkaan haluaisivat edes vapaaehtoisesti identifioitua tulevaisuuden suhteen kaikissa muissakin asioissaan kokonaan pois omasta suomalaisuudestaan ja aloittaa puhumisen ainoastaan ja pelkästään vain eurooppalaisista tavoitteista.

Kari Hölsä, Lappeenranta