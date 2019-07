Mielipide: Mitä hallitus haluaa?

Koko kesä on käyty keskustelua suhtautumisesta al-Holin leirillä Syyriassa oleviin suomalaisiin. Pääministeri Antti Rinne (sd.) ja muut asiasta vastuussa olevat ministerit ovat lähes päivittäin joutuneet vastaamaan asiaa koskeviin kysymyksiin.

He ovat kertoneet asian selvittämisestä ja korostaneet tapaukseen liittyviä muun muassa oikeudellisia ja käytännöllisiä ongelmia. Edelleen he ovat lausunnoissaan pyöritelleet itsestäänselvyyksiä, kuten sitä, että Suomi on oikeusvaltio tai sitä, että jokaisella suomalaisella on oikeus tulla Suomeen.

Asian vaikeus on varmasti totta, mutta eikö Suomen kansalla olisi oikeus tietää vastaus siihen peruskysymykseen, mikä on maamme hallituksen tahtotila asiassa?

Halutaanko hakea leiriltä Suomen kansalaisia Suomeen? Jos halutaan, koskeeko tämä vain lapsia vai koskeeko tämä myös aikuisia? Tämä on ydinkysymys.

Minä en ainakaan tiedä vastauksia näihin kysymyksiin. Tietääkö joku muu? Voisiko myös media olla tyytymättä niin sanottuihin hyvää päivää kirvesvartta -vastauksiin ja vaatia ministereitä kertomaan, mikä on hallituksen tahtotila tässä asiassa?

Kokoomuksen mielestä hallituksen tulee linjata, että aikuisia ei auteta Suomeen. Toisaalta tulee linjata, että varsinkin pienemmät lapset pyritään tuomaan tänne turvaan. Mielestäni on selvää, että lasten pelastaminen leiriltä Suomeen on lapsen edun mukaista riippumatta siitä, miten lapsen huoltaja asiaan suhtautuu.

Ben Zyskowicz,

kansanedustaja (kok.)