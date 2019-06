Lukijalta: Otetaan vappusatanen isoista eläkkeistä

Uusi hallitus on kirjavien kuvioiden jälkeen muodostettu. Sen päämies on pakotettu pyörtämään lupauksia, koska politiikka on kompromissien tekoa, eikä esimerkiksi pieneläkkeisiin tuosta vaan vappusatasta pystytä irrottamaan. Keinoja kuitenkin on, käytettäköön niitä. Otetaan se luvattu vappusatanen suurista eläkkeistä ja homma hoituu ilman lisävelkaa, sen kummemmin budjettiin kajoamatta.

Sivumennen Sixten Korkmanin suulla sanottuna, velkaantumisesta ei tarvitse olla hermostunut, kun korot ovat alhaalla ja kun talouden kasvuprosentti on sentään suurempi kuin reaalikorko, että velallakin luvatun satasen voisi lunastaa.

Ongelmia voi toki muodostua siitä, mikä katsotaan pieneksi eläkkeeksi, mutta heittämällä saanen sanoa, että jos eläke on 3 000 euroa tai enemmän, on se suuri, josta mainiosti voi poistaa sen verran, että alle 1 400 euron eläkkeeseen tulee satanen nettona. Tällä tavoin mikään ei periaatteessa muuttuisi. Satanen helikopterirahana olisi iso raha pieneläkeläiselle ja mitätön summa isommin hankkiville.

Kyse ei olisi siitä, että eläkeläisryhmät asetettaisiin toisiaan vastaan, toistensa maksumieheksi, mutta eläkejärjestelmän vinokuormaa tällä tavoin voidaan tasoittaa.

Markus Malmi, Lappeenranta