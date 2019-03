Lukijalta: Rakennusosastolta on ollut hölmöä antaa puunmyyntitulot ulkopuoliselle organisaatiolle

Kadut ja ympäristö -vastuualueen taloudellinen tilanne on tappiollinen. Lehtitietojen mukaan talousarviokehyksen ylitys on noin miljoona euroa. Vuodet eivät ole veljiä keskenään, sen huomaavat tällä vastuualueella työskentelevät. On lumisia talvia ja kuivia kesiä. Toisinaan uppoaa näihin rahaa ennakoitua enemmän.

Viheralueiden sijainti, määrä ja koko sovitaan asemakaavassa. Asemakaavan valmistumisen jälkeen, viheralueiden hoito ja kunnossapito siirtyvät kaupunkiympäristön hoitovastuulle. Hoitovastuu ei katso viheralueeksi kaavoitetun puiston peitteellisyyttä, vaan kaikki alueet ovat lähtötilanteessa samalla viivalla. Kun asemakaava on valmis ja hyväksytty, kohteessa käynnistyvät hoitotoimenpiteet. Ne määräytyvät viheralueen kaavamerkinnän, sijainnin, tulevan tarpeen ja käytön mukaan. Tehtävät ovat yleensä sen laatuisia, että ne sopivat juuri ympäristöhoidolle ja sen työntekijöille. Puistometsästä löytyy aina tekemistä maan ollessa sula. Toimenpiteillä parannetaan viheralueen tulevia käyttötarpeita ja turvallisuutta. Myös viheralueen erikoiset luontokohteet on huolella inventoitava.

On ollut sangen hölmöä rakennusosastolta antaa puunmyyntitulot oman vastuualueensa ulkopuoliselle organisaatiolle. Tämä on johtanut siihen, että nyt kadut ja ympäristö ei ole saanut sille kuuluvaa viheralueilta myytyjen puiden myyntituloja. Kun puiden myyntitulo olisi tilitetty sinne minne se kuuluu, ylitys olisi paljon pienempi tai sitä ei olisi lainkaan..

Valtakunnallisesti viheralueet, hoitoluokasta riippumatta, kuuluvat ympäristöhoidon vastuualueelle.

Arto Pulkkinen, Lappeenranta