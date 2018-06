Lukijalta: Unkari näyttää suuntaa

Unkari on nopeasti noussut Euroopassa uuden suunnan tien näyttäjäksi. Unkari on Brysselistä piittaamatta hyväksynyt lakeja ja ottanut käyttöön menettelytapoja, joilla turvapaikkaturismi on laitettu kuriin. Asiaa ovat omilla tavoillaan matkineet jo monet Euroopan maat muun muassa Itävalta, Saksa ja Ranska.