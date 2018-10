Lukijalta: Talviaika on luonnonmukainen aika

Suomi kuuluu sijaintiinsa perustuen Itä-Euroopan aikavyöhykkeeseen, joka on kesä- tai talviajasta riippuen kolme tai kaksi tuntia nollameridiaanin aikaa edellä. Aikavyöhykkeemme määräytyy pituusasteen 30 mukaan, mutta yleisenä käytäntönä on ollut ilmoittaa kalentereissa ja almanakoissa taivaan tapahtumista 25 asteen mukaan, johon Helsinki suurin piirtein osuu. Tällöin aurinko on talviaikaan melko tarkkaan etelässä kello 12 aikaan etenkin Itä-Suomessa ja noin 15–20 minuuttia perässä tulevalla Helsingin pituusasteella vääristymä ei ole käytännössä suuri. Sen sijaan kesäaikana aurinko on suoraan etelässä Helsingin pituudella vastaavasti vasta kello 13:20 aikaan, jolloin ero on jo huomattava.

Aikakeskusteluissa kesäajan puolesta vedotaan usein hämärän välttelyyn ja valoisan ajan hyödyntämiseen. Käytännössä kesäajasta on tässä mielessä hyötyä vain joitain viikkoja keväisin ja syksyisin.

Keskikesällä valoa menee harakoille joka tapauksessa, ellei satu valvomaan aamuyöstä iltamyöhään. Sydäntalvella aurinko on horisontin yläpuolella eteläisimmässäkin Suomessa vain muutaman tunnin; pimeään aamuun on herättävä joka tapauksessa. Myös syksyjen tyypilliset pitkät pilvisyyden jaksot tekevät kesäajan tavoitellusta hyödystä käytännössä merkityksettömän.

Sen sijaan syksyn hämärä antaa loistavan mahdollisuuden hiljentyä ja samaistua ympäröivään luontoon. Hämärässä sen välttelyn sijaan voi yhtä lailla kokea voimaannuttavia elämyksiä esimerkiksi kirkkaan tähtitaivaan revontulineen osuessa iltakävelylle. Hämärä aika ja hämärässä eläminen on osa ikiaikaista kulttuuriperintöämme ja nykyisenä led-valojen ja älylaitteiden aikakautena sen kanssa eläminen on entistä vaivattomampaa.

Talviaika eli normaaliaika on siis luonnonmukainen aika ja itäisessä Suomessa vieläpä hyvinkin tarkkaan luonnon kiertokulun mukainen.

Kai Hämäläinen, Lappeenranta