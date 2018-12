Lukijalta: Uhkana on maakunnan mittainen väestöromahdus

Itsenäisyyspäivän aattona julkistettiin pari Etelä-Karjalaa syvältä koskettavaa selvitystä. Tiivis yhteenveto on ankea: Lappeenrannan väkiluvun kasvu on maahanmuuttajien varassa ja Imatra on talouden pohjaltaan ainoa liki terve. Tällä vuosituhannella Imatraltakin on kadonnut joka yhdeksäs asukas. Lappeenranta puolestaan kolkuttelee kriisikuntakriteerin ovia.

Pienten kuntien asema on viiden seuraavan vuoden kuluessa pahasti vaakalaudalla.

Hyvillä taseillaan Parikkala ja Luumäki voivat sinnitellä jonkin vuoden.

Raporteissa ikäänkuin tikun nokkaan nostetun Taipalsaaren kohdalta on syytä kertoa, että heti vaalien 2017 jälkeen päätettiin aloittaa tervehdyttämistoimet ilman ulkopuolisia konsulttejakin. Viime keväänä tulleen Eksoten laskutusyllätyksen seurauksena uuden tasapainotason saavuttaminen on tullut aikaisempaa vaikeammaksi. Kahden seuraavan vuoden aikana joudutaan taloutta sopeuttamaan noin 1,5 miljoonalla eurolla. Mutta siinä ole sentinkään varaa Eksoten löysään taloudenpitoon. Emme ole huonossa seurassa. Lemi tulee muutaman kuukauden viipeellä perässä. Hyvillä taseillaan Parikkala ja Luumäki voivat sinnitellä jonkin vuoden.

Edessä on maakunnan mittainen romahdus, ellei jotain yhdessä kyetä radikaalisti muuttamaan. Niin suurta maahanmuuttoa, joka ratkaisisi ongelman, ei taida saada poliittista hyväksyntää.

Koska ongelma on maakunnan mittainen eikä ratkaisu löydy toistemme kupin nuolemisesta, olisi syytä koota maakunnan kuntien virkamies- ja luottamisjohdosta koottava talouden kriisityöryhmä, jossa tietysti Eksote on mukana. Ellemme yhdessä saa aikaan toteuttamiskelpoista sopeuttamisohjelmaa, edessä on valtiovarainministeriön mustapukuisten miesten komennossa tapahtuva rakennemuutos. Hihat pian heilumaan.

Maakunnan synnyttäminen uuden lainsäädännön myötä ei anna paljon helpotusta, koska koko maakunta on joutumassa maakuntaselvitysprosessiin. Tämä siksi, ettei maakunnan talous olisi kestävällä pohjalla.

Iikko B. Voipio, Taipalsaari