Lukijalta: Lappeenranta voisi vapauttaa urheiluseurat sali- ja kenttämaksuista loppuvuodeksi

Panimme ilolle merkille kaupunginvaltuutettu Jyri Hännisen ajatuksen (ES 5.5.2020) liikunnalle ja kulttuurille rakennettavasta kaupungin tuki- ja selviytymispaketista.

On todistetusti selvitetty kuinka lasten ja nuorten liikuntaharrastus on merkittävä tekijä lasten kasvamisessa ja kehittymisessä. Tämän kevään koronapandemia teki nuorille liikunnan harrastajille ja sitä tekeville seuroille iskun, joka on saanut monet seurat jäämään ilman varainhankintaa ja sponsoritukieuroja.

Seurojen toiminta jouduttiin esim. Lauritsalan Visassa, jolla on yli 300 nuorta harrastajaa, lopettamaan jo maaliskuussa kokonaan. Seuran talouteen tälle vuodelle budjetoidun perinteisen tanssiryhmien kevään liikuntanäytöksen tuotto jäi kokonaan saamatta. Näytöksen näkeminen ja esiintyjien pitkään hiotut tasokkaat esitykset jäivät ainakin noin 700 katsojalta näkemättä. Saamatta jäänyt tulo seuralle kulujen jälkeen olisi ollut noin 4 000 euroa. Saamatta jääneen rahan lisäksi moni harrastajan läheinen ja suuri yleisö kaipasi seuran yhteistä kevään näytöstä haikein mielin.

Joutsenon Kultsu FC:n jalkapallotoiminta on saanut myös osansa koronapandemiasta. Pelaajien ja valmentajien kulukorvauksista ja palkkioista on jouduttu leikkaamaan tai luopumaan kokonaan. Seura tekee merkittävää nuorisotyötä Joutsenon kaupunginosassa edustusjoukkueen lisäksi nais-ja juniorijoukkueilla. Kakkosdivisioonaan valmistautuvan seuran ja sen edustusjoukkueen talous on tiukalla. Oletamme samanlaisen tilanteen olevan myös monen muun lappeenrantalaisen urheiluseuran kohdalla.

Kun korona taas vapauttaa lapset ja nuoret harjoittelemaan, niin ehdotamme Lappeenrannan kaupungin päättäjille, lähinnä Lappeenranna liikuntatoimelle, että voimassa olevat seurojen harjoittelupaikkojen sali-, kenttä- ja hallimaksut vapautetaan kaikkien lappeenrantalaisseurojen laskutuksesta loppuvuodeksi 2020. Tämä kompensoisi merkittävästi seurojen talouden tiukkuutta ja mahdollistaisi laadullisesti sekä määrällisesti liikuntaa harrastavien lasten ja nuorten harrastuksen jatkumisen kohti terveempää tulevaisuutta. Tämä olisi hyvä vastaantulo selviytymiseen.

Keijo Martikainen

puheenjohtaja, Lauritsalan Visa ry

Janne Borgström

puheenjohtaja, Joutsenon Kultsu FC

