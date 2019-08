Lukijalta: Eivät kaikki vanhemmat halua lapsiaan päiväkotiin

Eikö koti olekaan enää paras paikka lapselle kasvaa ja kehittyä? Näin voisi kuvitelle Anneli Kiljusen mielipidekirjoituksen mukaan (ES 3.8). Kirjoituksessaan hän hehkuttaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolesta. Mieleen tulee "kolhoosimeininki".

Olen samaa mieltä Pertti Melan kanssa (ES 7.8.) siitä, että vähätellään vanhempien merkitystä lasten kasvatuksessa. Eivät kaikki vanhemmat halua lapsiaan päiväkotiin ollessaan hoitovapailla tai muilla tuetuilla vapailla. Katsoin tanskalaisen dokumentin päivähoidosta. Siinä väitettiin, että lapsen kehitykselle on haitallista joutua päiväkotiin alle kolmevuotiaana.

Nobelisti James Heckman tarkoitti, että lapset, joiden kasvuympäristössä on kuormittavia tekijöitä, hyötyvät ammattilaisten ohjaamasta varhaiskasvatuksesta. Ei siis kaikkien lapset, vaan ongelmaperheiden. En tiedä haluaisinko lapseni päiväkotiin, jossa on jatkuvaa hälinää, lapsia ylipaikoilla, pulaa hoitajista ja uupuneita hoitajia? Mikä on sen varhaiskasvatuksen laatu?

Esikoululaisten päiväkerhot ovat kannatettavia ja se tulisi tarjota kaikille "eskarilaisille". Yksi asia on unohtunut kansanedustajalta. Miten järjestetään ekaluokkalaisten iltapäivät, kun koulupäivät ovat lyhyet? Siinä tarvitaan myös aikuisen tukea ja turvaa.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta