Lukijalta: Ajatusten paneminen paperille helpottaa

Onko pää täynnä ajatuksia? Puratko niitä? Usein sanotaan, että urheilu auttaa ajatusten purkamiseen, mutta jos ei koe olevansa urheilullista tyyppiä, voi apu löytyä kirjoittamisesta.



Kirjoittaa voi monella tavalla. Kirjoittamisen aiheet voivat vaihdella suuresti, mutta pääasia on, että se helpottaa oloa tai selkeyttää ajatuksia. Monet tykkäävät myös kirjoittaa vain päivän tapahtumista päiväkirjatyyppisesti. Ihmisillä on usein myös asioita, joiden kertomista pidetään pelottavana tai liian henkilökohtaisena, ja silloin kirjoittaminen voi olla hyvä työkalu oppia ja tuntea omia ajatuksia paremmin.



Kirjoitamme päivittäin. Kirjoitamme kauppalappuja, muistiinpanoja ja analyysejä. Se, mikä yhdistää näitä edellä mainittuja, on, että haluamme muistaa ne. Haluamme ehkä käyttää niitä myöhemmin uudestaan tai sitten vain palata muistelemaan. Kirjoittaessa paperille se on konkreettista. Siinä on oma käsiala, itse muodostetut lauseet, ja se avaa omaa persoonaakin. Lyhytkin teksti, jonka kirjoittaa paperille, on osa kirjoittajaa ja osa historiaa. Sen tuhoaminen merkitsee paljon enemmän kuin sen delete-nappulan painaminen. Kirjoittakaa ajatuksenne paperille!



Milja Kauranen, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8. C