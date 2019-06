Lukijalta: Tehdään hyvää ruokaa pienemmällä lihamäärällä

USA:ssa on löydetty kaksi uutta kasvista: kala ja kana. Siellä voi kirkkain silmin kertoa olevansa kasvissyöjä ja syövänsä myös kalaa ja kanaa. Uusi suuntaus on myös osa-aikakasvissyönti, esimerkiksi tiistaisin. Suomessa punainen liha on pannassa ja kanaa mainostetaan kaikkien ongelmien ratkaisijaksi. Tylsäksi menee.

Entä jos korvaisimme määrän laadulla? Söisimme monipuolisesti lähikalaa ja lähilihaa (poroa myös) ja riistaa, mutta vähemmän per annos kuin nyt. Perinneruuissa kuten herne-, liha- ja kalakeitoissa on paljon kasviksia lihan ja kalan lisäksi. Parhaissa silakkapihveissäkin on reilusti tilliä.

Perinneruokiakin voi muokata. Öljyssä kuullotettu sipuli-valkosipuli-inkiväärinjuuri tuo puhtia mihin tahansa ruokaan. Sipulin sijasta voi käyttää sipulin naatteja, kevätsipulia tai purjoa. Yrttejäkin voi kokeilla. Taidankin seuraavaksi tehdä perulaisvaikutteisen liha- tai hernekeiton tuoreen korianterin avulla.

Jos aikaa ruoanlaittoon on vähän, voi kaivaa wokki- tai paistinpannun esiin ja paistaa suikaloituja kasviksia ja lihaa tai kalaa. Lihoista kaikkein nopeimmin kypsyy ihan ohuiksi siivuiksi leikattu liha. Torontossa sitä myytiin korealaisen bulgogilihan nimellä. Siitä ei tule sitkeää niin kuin paksummaksi suikaloidusta lihasta.

Otetaan punainen liha pois pannasta, tehdään hyvää ruokaa pienemmällä lihamäärällä, syödään monipuolisesti kasviksia, lähikalaa ja -lihaa ja riistaa ja nautitaan hyvästä elämästä!

Outi Pesu Pollock, Lappeenranta