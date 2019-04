Lukijalta: Alueellisen lobbauksen merkitys nähtiin pelastushelikopterin sijoituspäätöksessä

Maakuntamme tarvitsee edunvalvontaa suhteessa muihin maakuntiin. Valtion budjetissa ja hallituksen päätöksissä samoista määrärahoista ja eduista kamppailevat kaikki maakunnat, eikä meillä ole enää varaa jäädä toiseksi. Alueellisen lobbauksen merkitys nähtiin pelastushelikopterin sijoituspäätöksessä.

Erityisesti liikenneväylien kunnostuksiin tarvitaan rahaa lähivuosina. Mikkelintien sekä Taavetin ja Haminan välisen tien parannukset on toteutettava. Niitä on odotettu ainakin kaksi viimeistä vaalikautta. Haminan tielle jo tehdyt parannukset ovat oikea suunta liikenneturvallisuuden kannalta, mutta lisää tarvitaan. Molemmilla kapeilla tieosuuksilla liikkuu paljon raskasta kalustoa, jotka aiheuttavat vaaratilanteita päivittäin.

Kunnostuksia tarvitaan myös raideliikenteessä. Lähes jokapäiväinen junien myöhästely johtuu pääasiassa Karjalan ja Savon ratojen huonosta kunnosta. Molemmat on kunnostettava mahdollisimman pian.

Etelä-Karjalan puolia on pidettävä paremmin myös mahdollisissa valtionvirastojen ja -laitosten sijoituspäätöksissä. Rajan läheisyys on käännettävä eduksi. Parikkalan rajanylityspaikka on avattava myös henkilöliikenteelle.

Maakunnassa toimivien yritysten toimintaedellytykset ja kasvun mahdollisuudet on turvattava. Uusien yritysten syntyminen on tehtävä entistä helpommaksi. Näihinkin asioihin voi vaikuttaa eduskunnassa. Yrittäjävähennystä ei tule poistaa, vaan on löydettävä yhä uusia tapoja helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja uusien työntekijöiden palkkausta. Yhteinen hyvinvointimme vahvistuu parhaiten työllistymisen kautta.

Johanna Ikävalko, kansanedustajaehdokas (kesk.), Lappeenranta