Sanomalehtiviikko: Kimppakyydeillä ja muilla arjen teoilla ilmastonmuutosta vastaan, kirjoittaa kahdeksasluokkalainen Lotta Marttinen

Jouluna ei ole lunta ja koko talvi on pelkkää pimeyttä. Ihmiset odottavat sitä, että lunta alkaa sataa ja pakkaset alkavat eikä ole vain pelkkää pimeyttä ja märkää. Esimerkiksi tänä talvena ei ole satanut kaikkialla ollenkaan lunta, tai jos on, niin hyvin vähän, ja sekin on sulanut seuraavana päivänä pois. Onko tämä sitten kivaa?

Ihmiset heittävät luontoon paljon tavaraa ja roskia, jotka sinne eivät kuulu. Lähes jokaisella täysi-ikäisellä on nykyisin jo auto, joka saastuttaa paljon, kun ihmiset ajelevat kaikki omilla autoilla ympäriinsä. Valoja pidetään päällä ihan turhaan ja vettä lasketaan hukkaan. Myös matkustelu saastuttaa paljon ilmastoa.

Mielestäni ilmastonmuutos pitäisi saada pysäytettyä, koska se johtaa siihen, että Pohjoismaiden väkiluku lisääntyy, sillä eteläinen osa maapallosta lämpenee nopeammin, eläimiä kuolee sukupuuttoon ja jäätiköt sulavat ja aiheuttavat tulvia, jotka johtavat vähitellen maailman tuhoon.

Haluaisin, että jokainen ihminen tekisi edes jotain ilmastonmuutoksen pysäyttämistä varten. Ihan pienikin teko voi auttaa. Teko, jonka vain sinä itse voit tehdä. Ymmärrän, että on ihmisiä, jotka vähättelevät tilannetta eivätkä aio tehdä asialle mitään, mutta toivoisin, että tekin ajattelisitte asiaa ja tekisitte edes pieniä muutoksia toiminnassanne.

Esimerkiksi älä heitä roskia maahan vaan vie ne roskikseen. Suosi kotimaisia ruokia ja vältä muovisia kauppakasseja. Käytä roskapussina esimerkiksi vanhoja sipsipusseja tai wc-paperipakkauksia. Vältä omalla autolla pienien matkojen kulkua ja valitse ennemmin esimerkiksi kävely tai pyöräily. Suosi kimppakyytejä ja julkisia kulkuneuvoja. Vältä lentämistä ja matkustelua ja sammuta valot, kun et niitä tarvitse.

Me pystymme kaikki yhdessä tähän!

Lotta Marttinen

Saimaanharjun yhtenäiskoulu 8C