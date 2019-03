Lukijalta: Etelä-Karjalan kuntien on asukkansa pitääkseen laskettava veroprosenttejaan

Alue- ja muuttoliiketutkija Timo Aro on viime viikkoina julkistanut merkittäviä selvityksiä. Esimerkiksi kymmenen kaupunkiseudun kehitys seuraavan 20 vuoden aikana on havahduttava. Lappeenrannan seutu ei mahdu vertailuun, koska on jo vajonnut B-liigaan, valitettavasti.

Pääkaupunkiseutu kasvaa väestömäärältään kolmen Etelä-Karjalan verran. Etelä-Karjalan liiton tuore väestöennuste on yhdensuuntainen Aron Eksoten valtuustolle maalaaman kuvan kanssa: väestömäärä supistuu 10 prosenttia parinkymmenen vuoden aikana – kolmen pikkukunnan väestön verran. Tämän kehityskulun rinnalla huoltosuhde, alaikäisten ja eläkeläisten suhde työikäisiin, heikkenee luvusta 66 lukuun 80 (2035).

Puolet kunnan omasta toiminnasta ja toinen puolikas Eksotelta.

Huoltosuhteen heikkeneminen rasittaa myös kuntien taloutta. Lappeenrantalainen työssäkäyvä tuottaa kaupungilleen veroja 7 045 euroa vuodessa. Keskimääräisen työntekijän ansiotulo on 3 200 euroa kuukaudessa. Tullessaan eläkeikään alkava eläke on suuruusluokkaa 1 600 euroa kuukaudessa, mistä kertyy kunnalle veroa 3 303 euroa vuodessa. Näin kuntien verokehitystrendi on alkanut muuttua huonoksi jo nyt.

Aro kaipaa maakuntaamme pitovoimaa edes vetovoiman puutteen sijaan. Itse panisin paremmaksi: on päästävä eroon työntövoimasta. Kun Etelä-Karjalan kuntien keskimääräinen veroprosentti on yli yhden yksikön korkeampi kuin koko maan, ero pääkaupunkiseudun kuntiin on vielä suurempi: noin 2,5 prosenttiyksikköä.

Väitän, että pitovoimaa varten kunnallisveroprosentteja on laskettava vähintään yhdellä prosenttiyksiköllä. Puolet kunnan omasta toiminnasta ja toinen puolikas Eksotelta. Yhden veroprosenttiyksikön alenema leikkaisi Lappeenrannan kaupungin verotuottoja noin 12 miljoonaa euroa ja puolikas siitä, siis Eksotelle maksettavaa jäsenmaksuosuutta kuusi miljoonaa euroa, ja muiden kuntien osuus pienenisi noin 4,5 miljoonaa euroa.

Tämä paketti merkitsisi hyvinkin saman tasoista talouden sopeutusta, jonka aloittamiseen Taipalsaari on jo pakotettu. Verta, hikeä ja kyyneleitä tässä tarvitaan.

Tässä on ennakollisesti ryhdyttävä maakuntamme elinvoiman parantamiseen. Paikallaan pysyminen merkitsee taantumista. Mahdollinen maakunta-sote-uudistus ei pelasta liian kallista palveluverkkoa. Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat tunnetusti minuakin kitsaampia.

Iikko B. Voipio, Taipalsaari