Lukijalta: Keskustarakentaminen tehdään laatutason mukaan — Lappeenrannan keskusta on yhtenäinen kokonaisuus

Kiinnostuneena olen seuraillut Lappeenrannan monitoimihallista käytyä keskustelua.

Keskustelun pohjana on kaupungin työryhmän tarveselvitys ja hankesuunnitelmat 17.9.2018. Raportissa esitettyjen vaihtoehtojen tarkastelun taso osoittaa, että tavoitteena on ollut hallin rakentaminen keskustaan. Kisapuisto-vaihtoehdon kuvaus suunnitelmassa on niin pintapuolinen, että asetelmaa ei voi olla huomaamatta. Muut sijaintivaihtoehdot ovat mukana siksi, että vaihtoehtotarkastelu voidaan osoittaa tehdyksi.

Sanomalehti Etelä-Saimaa on selvästi ottanut tehtäväkseen markkinoida kansiareenaa. Viimeisenä esimerkkinä Harri Manskisen tarjous (ES 28.10.) halpahallin rakentamisesta keskustaan. Keskustarakentaminen tehdään kuitenkin kaupunkikeskustan laatutason mukaisesti, vuosikymmenten kehittämistä arvostaen. Keskustahalli on kansirakenteensa ja ulkonäkövaatimustensa vuoksi erittäin vaativa rakennus. Mielipiteiden kirjosta huolimatta Lappeenrannan keskusta on yhtenäinen kokonaisuus.

Tampere on ainoa kaupunki Suomessa, jonka keskustaan esitetyn kaltainen metropolirakentaminen sopii, koska kaupungin ydinkeskustan rikkoo yli kolmen hehtaarin ratapiha. Suunnitelmien mukainen kokonaisuus on siellä hieno, mutta olosuhteetkin ovat Suomessa poikkeavat. Se ei ole kuitenkaan peruste Lappeenrannan kansiareenalle.

Mikäli jää- tai monitoimihallin pitää sijaita ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä, voitaisiin vaihtoehtona ottaa tarkasteluun Kimpisen urheilukeskuksen alue. Koska olemme valmiit murjomaan keskustan kaupunkirakennetta rakentamalla sinne sopimattoman ylisuuren rakennuksen, voisimme samalla viisaudella sijoittaa sen Kimpiseen ja saavuttaa lukuisia toiminnallisia etuja sekä helpommalla kauniin kokonaisuuden.

Hankesuunnitelmasta selviää, että jäähallin kävijämäärät ovat monikertaiset verrattuna kahteen golfkenttään. Kahilanniemen golfkenttä on puolentoista kilometrin päässä keskustasta julkisten kulkuyhteyksien varrella. Montun rinne on hyvin rakennettavaa perusmaata ja sen muotoon on helppo häivyttää isompikin rakennus. Alueen rakenteeseen iso rakennus ei aiheuta vammaa. Lisäksi muulle rakentamiselle jää hehtaareja.

Imatra ja Lappeenranta kumpikin on esittänyt omat tarpeensa uudelle uimahallille. Etelä-Karjala tarvitsee seuraavaksi täysimittaisen 50 metrin radan kilpauintihallin. Kimpisen tai Kahilanniemen alueelle tuon kokoinen uimahalli mahtuu mainiosti.

LUT-yliopisto on kaupungin imagon kannalta merkittävä. Keskustahallin perusteissa on mainittu sen merkitys kaupunki-imagolle. Ammattikorkeakoulun rakennuksen vieressä on monitoimihallin kokoinen tyhjä tila. Yhdistämällä nämä kaksi imagotekijää saataisiin enemmän kuin niiden summa. LUT ja LAB tekisivät varmaankin harjoitusten lomassa monenlaista yhteistyötä eri ikäluokkien urheilijoiden kanssa. Ja alamummon sijaan voisikin suorittaa loppututkinnon!

Iso päätös vaati vielä huolellisen valmistelun.

Raine Valtonen,

Lappeenranta