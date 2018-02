Lukijalta: Lappeenranta on kaukana Suomen ilmastopääkaupungista

Lappeenranta esittelee itseään edelläkävijänä ympäristönsuojelussa verkossa Green Energy showroomissa. ”Me 73 000 lappeenrantalaista kehitämme Lappeenrannasta kestävän kehityksen mallikaupunkia ja pyrimme demonstroimaan ympäristö- ja energiaratkaisujen toimivuutta pohjoisissa olosuhteissamme.”



Ja sitten todellisuuteen. Esimerkiksi Lappeenrannassa näkyy entistä enemmän suomalaisia autoja, joissa on venäläinen nastarenkaiden varoitustarra. Usein edellä mainitut autot ovat vanhoja bensiinikäyttöisiä autoja tai suuria diesel-maastureita. Miten mahtaa näiden autojen polttoaineralli Venäjälle verottoman polttoaineen perässä olla linjassa kaupungin ilmastostrategian kanssa?



Ylen nettiklipissä haastateltiin rajalla vanhan Volvon omistajaa, joka kommentoi: ”Jos tämän luokan autolla meinaa ajaa, pitää käydä Venäjällä tankkaamassa”. Miksi pitää ajaa tuon luokan autolla? Modernit autot päihittävät mukavuudessa ja ajo-ominaisuuksissa pari luokkaa suuremmat vanhat autot. Lisäksi niiden polttoaineen kulutus on puolet pienempi puhumattakaan päästöistä. Itä-Suomessa ajetaan nyt saastuttavilla ja ylisuurilla autoilla verottomalla polttoaineella, jossa ei ole edes bio-komponentteja. Suomalaisten slaavilainen ajattelutapa tuntien on turha odottaa, että autokanta uudistuisi, kun verottaja on katsonut tätä rallia vuosikausia läpi sormiensa.



Ongelma olisi helppo hoitaa. Tässä ratkaisu, joka mielestäni olisi helppo toteuttaa, ja kohtelisi tasapuolisesti niin Venäjällä kun Suomessakin tankkaajia. Mikäli menisi Venäjälle autolla monikertaviisumilla, vaadittaisiin henkilöauton kytkentä viisumiin. Kytkennän voisi tehdä helposti verkossa ennen 1. matkaa ja sen hinta voitaisiin sitoa vuotuiseen ajoneuvoveroon. Rajalla tarkistettaisiin kytkennän voimassaolo. Järjestelmän maksaisi ehkä 200 000–300 000 euroa, ja sillä saataisiin vuosittain kymmenien miljoonien tulot maksuina sekä lisääntyneinä verotuloina.



Käsittämätöntä, että poliitikot eivät ole puuttuneet asiaan. Ilmeisesti on pelätty äänestäjien reaktioita. Tässä asiassa vaadittaisiin nyt vähän selkärankaa, olisi jo aika erilaisten julistusten sijaan tehdä asioille jotain. Kansalaisten varaan tätä ei voi jättää. Usein autoilijan näkökyky ylettää vain oman lompakon pohjalle.



Tomi Laamanen, Lappeenranta