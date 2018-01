Lukijalta: Lomaa ei pidä suunnitella liikaa

Lomat ovat tärkeitä, koska nykyään ihmiset tuntuvat olevan hyvin kiireisiä. He käyvät töissä ja koulussa, minkä jälkeen he juoksevat harrastuksesta toiseen. Monella on pitkiä työ- ja koulupäiviä, joiden jälkeen voi olla hyvin väsynyt. Lomilla kuuluisi rentoutua ja olla tekemättä mitään.



Mitä, jos on väsyneempi lomalta tullessa kuin lomalle lähtiessä? Onko loma ollut silloin hyvä? Olen huomannut, että jotkut suunnittelevat lomansa täyteen aktiviteetteja. Voiko silloin rentoutua? Itse olen huomannut, että olen tosi väsynyt lomalla, jos heti ensimmäisestä päivästä lähtien on ollut suunniteltua ohjelmaa.



Mielestäni loma täynnä aktiviteetteja ei aina ole paras mahdollinen vaihtoehto. On mielenkiintoista käydä paikallisissa nähtävyyksissä tai käyttää kaupungin tarjoamia urheilumahdollisuuksia. Loman voisi kuitenkin suunnitella niin, että muutamana päivänä olisi aktiviteetteja ja muutamana päivänä voi tehdä mitä haluaa, ilman aikaisempia suunnitelmia. Lomalla voi tehdä asioita, joita ei normaalisti ehtisi tehdä. Silloin voi nähdä sukulaisia ja ystäviä sekä viettää aikaa perheensä kanssa.



Hyvän loman tulisi mielestäni olla erilainen kuin arkipäivät eli kiireetön. Lomalla kuuluu rentoutua ja ladata akkuja, jotta jaksaa taas opiskella ja tehdä töitä loman jälkeen. Mielestäni lomia ei pitäisi suunnitella liikaa. Rentoutukaa lomalla!



Maria Vartia, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8.C