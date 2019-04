Lukijalta: Työllisyyden edistämistoimet parantavat suoraan taloutemme kestävyysvajetta

Yhteiskunnassa työnteon ja yrittäjyyden tulee olla aina kannattavaa.Yrittäjyyden tukeminen ja byrokratian yksinkertaistaminen luovat elinvoimaa ja lisäävät työllisyyttä. Yrittäjyys on se, joka työllistää ja luo jakovaraa koko Suomeen. Erityisesti pk-yritysten toimintamahdollisuuksia tulee parantaa. Yrittäjä kantaa riskin ja vastuun, eikä katso kellosta työaikoja. Tämän takia yrittäjäriskin tulee näkyä myös mahdollisuutena selkeästi palkkatuloa korkeampaan yrittäjätuloon. Yrittäjyyteen kannustamalla saadaan uusia yrittäjiä, mikä heijastuu työllisyyteen.

Yrittäjät työllistävät ja luovat meille elinvoimaa ja hyvinvointia. Yrittäjävähennys tukee ainoalla tavalla elinkeinoharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Meidän tulee kannustaa yrittäjyyteen, jotta verotulot ja työllisyys nousevat. Työllisyyden kasvun avulla saamme verotuloja, joilla voimme pitää huolta heikoimmistakin.

Yrittäjävähennys auttaa erityisesti pienituloisia yrittäjiä, jotka eivät ole hyötyneet yhteisöveron alentamisista.Yrittäjävähennystä ei saa poistaa!

Työllisyyden edistämistoimet parantavat suoraan taloutemme kestävyysvajetta. Työnteon kannustinloukut on purettava yksi kerrallaan. Jokaisella työkykyisellä tulee olla mahdollisuus osallistua työmarkkinoille, jokaisella meillä on osaamista, jota Suomi tarvitsee. Työelämä on muuttunut ja vaatii uudistamista; pk-yritykset tarvitsevat mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, työelämän joustoa on lisättävä, jotta työnteko on aina kannattavaa. Työllisyyden edistämisen pitää olla keskeinen tavoite seuraavalle hallituskaudelle.

Linda Brandt-Ahde, VTM, KTM, kansanedustajaehdokas (kok.), Lappeenranta