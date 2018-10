Lukijalta: Pelkoa tunnetaan itärajan molemmin puolin

Tein yritykseni kautta paljon kauppaa myös Venäjälle, toimitin 2000-luvulla ympäri Venäjää 26 laitosta.

Erään sahalaitoksen avajaisissa 2011 olivat mukana Duuman jäsen, joka omisti sahalaitoksen sekä metsäministeri. Meillä oli vapaata keskustelua lounaan yhteydessä. He kysyivät muun muassa, mitä Suomessa ajatellaan Venäjästä?

Kerroin, että 20 prosenttia suomalaista pelkää, että Venäjä hyökkää Suomeen. He kaikki rojahtivat nauramaan ja vastasivat, että Venäjällä ei ole minkäänlaisia haluja hyökätä Suomeen. ”Pietari on riittävän kaukana Suomen rajasta, päinvastoin me pelkäämme, että Suomi hyökkää Venäjälle. Natostahan ei ole teille apua, koska Nato on puolustusliitto ja hyökkäyksiinhän se lähde.”

Rauli Kemppi, Savitaipale