Lukijalta: Etelä-Karjala ilmastotalkoisiin EU-elvytystukirahoilla

Etelä-Saimaan pääkirjoituksessa Timo Laitakari käsitteli ilmastonmuutosta (8.12.) ansiokkaasti tavalla, jonka kaikki voimme kokea todeksi jokapäiväisessä elämässämme. Hän päättää kirjoituksensa viitaten meidän kaikkien mahdollisuuteen tehdä jotain asiaan vaikuttaaksemme. Ihmistoimin olemme kiihdyttäneet ilmastonmuutosta ja ihmistoimin voimme myös hillitä sitä.

Päättäjät, suunnittelijat ja elinkeinoelämän asiantuntijat myös paikallistasolla voivat ratkaisuillaan vaikuttaa merkittävästi ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Nyt kun EU:n mittava koronaelvytyspaketti on taas astunut askeleen eteenpäin myös Etelä-Karjalalla on mahdollisuuksia hyödyntää sitä sekä ihmisten että ympäristön ja ilmaston hyväksi. Suomi on saamassa yli kaksi miljardia euroa, jolla on mahdollista tukea ja kehittää erityisesti kestävää kehitystä edistävää koulutusta ja tutkimusta ja sitä kautta työllisyyttä ja yhteistä hyvinvointiamme. Koulutus on jo pitkään ollut Suomen valtti oikeudenmukaisuudessaan.

Koronaepidemia on kurittanut monia suomalaisia työpaikan menettämisen, velkaantumisen tai yritysten kaatumisen seurauksena. Myös sairastumiset ja läheisten menettämiset ovat horjuttaneet monien elämää. Nyt kriisin keskellä monet tarvitsevat heti-apua mutta myös erilaiset uuteen tulevaisuuteen suunnatut täydennys- ja uudelleenkoulutukset sekä erilaiset täsmäkurssit edistävät sekä työllistymistä että työelämää. Tämä avaa loistavia mahdollisuuksia Etelä-Karjalan ammattiopisto Sampolle, LAB-korkeakoululle sekä LUT-yliopistolle.

Elpymistukien avulla on nyt mahdollista antaa lisävauhtia myös paikallisten oppilaitosten, elinkeinoelämän, ympäristökeskuksen, luonnonsuojeluinstanssien ym. tutkimuslaitosten välisen yhteistyön kehittämiselle erilaisten vihreiden hankkeiden muodossa. Teknisen kehittyneisyytemme ohella olisi tärkeä huomioida myös ihmisten sosiaalisen arjen sekä kulttuurin sektorit. Myös vuoden 2021 vihreälle kaupungille löytynee mahdollisuuksia olla mukana erilaisissa projekteissa sekä suurena julkisena vaikuttajana kehittää omia toimintastrategioitaan yhä enemmän luontoa ja ihmiselämän tarpeita tukevaan suuntaan.

Pariisin ilmastosopimuksen vuosipäivänä:

Sirkka Littow

Lappeenranta