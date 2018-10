Lukijalta: Terveydenhuollon täydellinen mahalasku

Eksoten nykyinen johto ei näytä kestävän kritiikkiä. Jukka Kopra on oikeassa ja hänellä on myös mielipiteen ilmaisuvapaus. Olen täysin samaa mieltä, että koko Eksote on täysin fiasko näiden päättäjien käsissä.

Eksoten myllytys on käynnissä ja siitä saavat kiittää päättäjät.

Kritiikkiä kestämättömät henkilöt ovat väärässä paikassa.

Florencenightingalet ovat melkein taakse jäänyttä elämää, tehdä työtä sydämellä ihmisen hyväksi.

Akanat aina erotetaan jyvistä, on hyviä ja huonoja. Kritiikkiä kestämättömät henkilöt ovat väärässä paikassa, kiitos annetaan kun on sille aihetta niin ei ole nyt.

Terveydenhuollon täydellinen mahalasku on tässä kaupungissa totisinta totta ja seuraavat vaalit näyttävät sen, ovatko ihmiset huomanneet syyn.

Riitta Kärmeniemi,

Lappeenranta