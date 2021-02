Lukijalta: On turha hehkutella sote-uudistuksesta tai hoitajamitoituksista tilanteessa, jossa meillä on valtava työvoimapula

Kokoomusedustaja Helena Puolakka (ES 15.2.2021) on täysin oikeassa ollessaan huolissaan alueelle rakennetun toimivan palvelusetelijärjestelmän romuttumisesta sote-uudistuksen seurauksena. Uudistus tulee olemaan hyvin ongelmallinen jopa juridiset näkökohdat huomioon ottaen.

Millä laillisella perusteella hyvinvointialueet voivat mitätöidä jo tehdyt sopimukset yksityisten palvelutuottajien kanssa?

Hyvinvointialueille halutaan lisää vastuita hoitaa näitä palveluita. On turha hehkutella sote-uudistuksesta tai hoitajamitoituksista tilanteessa, jossa meillä on valtava työvoimapula. Erityisesti hoiva-, hoito- ja opetusalalla meillä on jo nyt tuhansien työntekijöiden vaje, joka tulee vain pahenemaan eläkkeelle siirtymisien vuoksi. Keva ennustaa seuraavan kymmenen vuoden aikana kunta-alan työntekijöitä jäävän eläkkeelle lähes 180 000 henkilöä. Erityisesti tämä koettelee juuri edellä mainittuja aloja.

Monet näiden alojen tekijät, joille useille työ on ollut kutsumus, on viety jaksamisen rajoille. Yksikön esimiehen työaika kuluu tekijöiden etsimiseen. Eläkkeelle jo siirtyneitä on ollut pakko kutsua takaisin palvelukseen.

Jokin aika sitten lanseerattiin alalle termi ”hoitajien joukkopako”. En ihmettele hetkeäkään. Julkisen- ja yksityisen hyvinvointi ja terveys palvelujen yhteistyötä ei tulisi vaikeuttaa muun muassa palvelusetelijärjestelmän karsimisella.

Kai Partanen

Kunnallisvaaliehdokas (ps)

Lappeenranta