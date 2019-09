Lukijalta: Rahaa näkyy löytyvän eduskunnan avustajiin, puoluetukiin ja valtionyhtiöiden johtajien suuriin palkkoihin, mutta ei hoitajamitoituksen korjaamiseen

Hyvä, Jouko Manninen, juuri näin ( ES 13.9.). Pannaan arvot kohdalleen. Pitääkö aina vähempiosaisten kustannuksella säästää? Näyttää olevan maan tapa, että säästetään pienistä asioista, "juustohöylätään". Toisaalla taas "herrat sen kun porskuttaa".

Rahaa näkyy löytyvän eduskunnan lisäavustajiin, puoluetukiin ja Postin sekä muiden valtion yhtiöiden johtajien suuriin palkkoihin.Antti Rinteen hallituskin on pyörtänyt sanansa. Hoitajien lisämitoitukseen muun muassa ei riitä rahaa. Mitä kaikkea tulikaan luvattua? Lupaus toisensa jälkeen murenee.

Meillä Lappeenrannassakin Eksote lakkauttaa Hiidenmäen palveluyksikön. Laptuote-säätiön kanssa sopimus sanottiin irti. Miten isot säästöt näillä saavutettiin? Miten käy sen Eksotella mainostetun "kuntouttavan työotteen". Taas heikommat kärsivät. Toisaalta on taas kuultu huhuja, että Eksoten päättäjät pitävät kalliita kokouksia Holiday Club Saimaassa. Liekö totta vai tarua? Mitä maksaa suunnitellut seminaarit?

Eksotella on varaa vuokrata toimitiloja kaupungin kalleimmalta paikalta Marian aukiolta. Kaupungin päättäjillä on suuria huuhaa-suunnitelmia jäähallin suhteen. Mihin kaikkeen sitä rahaa kulukaan, josta me kaupunkilaiset emme tiedä mitään?

Vuokko Kupiainen, Lappeeenranta